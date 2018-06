Wordt de slag om Chora alsnog een juridische slag?

Goedemiddag, krijgt het ministerie van Defensie na de zaken rond Srebrenica, Rawagede en De Punt opnieuw te maken met een schadeclaim, nu vanwege de Slag om Chora? De oppositie concentreert zich intussen op de slag om de dividendbelasting.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen, die u uiteraard ook per e-mail kunt ontvangen. Regel het hier heel eenvoudig.

GESPREK VAN DE DAG

Een claim om Chora?

Juni 2007: Nederlandse en Afghaanse troepen in Chora (Uruzgan) worden bij verrassing aangevallen door honderden Taliban-strijders. De Nederlanders slaan het offensief af met behulp van zwaar geschut, F-16-vliegtuigen en Apache-gevechtshelikopters. Het wordt het grootste gevecht dat Nederlandse militairen leveren sinds de Korea-oorlog, begin jaren '50. Onder Uruzgan-veteranen wordt er met nauwverholen trots en soms met heimwee aan teruggedacht, als een revanche voor de aftocht in Srebrenica in 1995: 'We can fight.'

Maar het wapengekletter blijft niet zonder ongewenste gevolgen: volgens de officiële rapportages vallen er tussen de vijftig en honderd burgerdoden in de omliggende dorpen.

Dat leidt al meteen tot discussie in Nederland. Het leger zou disproportioneel geweld hebben gebruikt, onder meer door het inzetten van een pantserhouwitser waarmee granaten over grote afstand werden afgeschoten. Aan de andere kant: terugtrekking van de Nederlanders had kunnen leiden tot een bloedbad onder de dorpelingen, met nog veel meer slachtoffers als resultaat.

Er kwam een onderzoek door het Openbaar Ministerie. Dat concludeerde in 2008 dat het geweld viel binnen de grenzen van het oorlogsrecht en de geldende geweldsinstructie. De betrokken militairen werden niet vervolgd.

En toch dreigt de zaak tien jaar later alsnog een juridische nasleep te krijgen, nu advocaat Liesbeth Zegveld namens de slachtoffers en de nabestaanden een claim voorbereidt tegen het ministerie van Defensie. Dat wil zeggen: Zegveld, ervaringsdeskundige met zaken rond Srebrenica, Rawagede (Indonesië) en de Molukse treinkaping, heeft Defensie officieel gevraagd een goede regeling te treffen met de getroffen families. Als dat niet gebeurt, volgt een claim.

Juni 2007. Nederlandse en Afghaanse militairen tijdens de slag om Chora. Foto ANP

PETITIE VAN DE DAG

'Red de dividendbelasting'

De afschaffing van de dividendbelasting blijft het kabinet achtervolgen. Dat de oppositiepartijen niet van plan zijn om het kabinet ermee weg te laten komen, bleek vandaag opnieuw. Tax Justice Nederland, een samenwerkingsverband van organisaties als FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib, lanceerde een petitie tegen de afschaffing van de belasting. De petitie is onderdeel van een grotere campagne waarin de partijen de komende maanden tegen de afschaffing gaan pleiten.

Op Twitter greep de oppositie de schaf-de-dividendbelasting-niet-af-petitie dankbaar aan om het kabinet weer onder vuur te nemen. ‘We moeten meer luisteren naar de kantine, en minder naar de boardroom’, tikte GroenLinks-leider Jesse Klaver. ‘Investeer in mensen, niet in multinationals!’, riep PvdA-Kamerlid Henk Nijboer op tot het tekenen van de petitie. En SP-leider Lilian Marijnissen pleitte in een filmpje tegen de afschaffing. ‘Waarom wil het kabinet dat? Simpelweg omdat Shell erom vraagt.’

Zo levert de dividendbelasting, naast miljarden euro’s, ook doorlopend munitie op voor de oppositie.

Het kost ons allemaal, jaarlijks 1,4 miljard. Wij blijven strijden tegen de afschaffing van de #dividendbelasting.



We moeten meer luisteren naar de kantine, en minder naar de boardroom.



Teken de petitie: https://t.co/VDdZ2uGu2g Jesse Klaver

Stop het afschaffen van de #dividendbelasting! Teken net als Lilian Marijnissen​ de petitie op👉 https://t.co/USrh4XuXom



Die 1,6 miljard kunnen we ook investeren in onze samenleving. In de zorg, het onderwijs of lagere huren. pic.twitter.com/LSXVFLP5Iw SP

ADVIES VAN DE DAG

'Geboorteverlof te benepen'

Minister Koolmees van Sociale Zaken pakt door. Trots meldt hij vandaag dat zijn wetsvoorstel voor de uitbreiding van het verlof van ouders na de geboorte van hun kind naar de Tweede Kamer gaat. Vanaf januari 2019 hebben zij recht op een hele werkweek betaald verlof, in plaats van de huidige twee dagen. Voor wie wil kan dat nog worden uitgebreid met vijf werkweken 'aanvullend geboorteverlof' onder doorbetaling van 70 procent van het dagloon.

Op dat laatste punt mag Koolmees nog wel wat kritiek verwachten vanuit de Tweede Kamer. Werknemers met een salaris rond het minimumloon komen zo tijdens dat aanvullend verlof immers onder het sociaal minimum terecht. De Raad van State oordeelt zeer kritisch, in haar vandaag verschenen advies bij het wetsvoorstel. 'Dit is niet bevorderlijk voor het gebruik van verlof door werknemers met lage inkomens. Juist deze groep zal aan de regeling behoefte hebben om zich het opnemen van het verlof te kunnen veroorloven, omdat zij over minder financiële reserves plegen te beschikken, met name als zij geen partner hebben met een eigen inkomen. De effectiviteit van deze regeling en het behalen van beoogde doelstellingen zal voor werknemers in de laagste inkomenscategorie naar verwachting dan ook beperkt zijn.'

Minister Wouter Koolmees op het Binnenhof. Foto ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Regel het heel eenvoudig hier.