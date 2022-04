Wordt de kikkerbillenbijter, de veenmol of toch het zanddakje insect van het jaar?

Een van de genomineerden, de veenmol. Beeld H. Zell

De verkiezing wordt georganiseerd door de Taxon Foundation, het EIS Kenniscentrum Insecten en de Nederlandse Entomologische Vereniging. ‘Met deze wedstrijd hopen we de verborgen diversiteit van insecten bij het brede publiek bekend te maken’, zegt organisator Menno Schilthuizen. Zo zijn volgens hem maar een paar soorten bijen en vlinders bekend, terwijl Nederland meer dan zeventienduizend insectensoorten kent.

Uit een shortlist van dertig insectensoorten koos de organisatie uiteindelijk de zespotigen met de interessantste en meest uiteenlopende eigenschappen. Mannelijke veenmollen (ambassadeur: Willemijn Veenhoven) graven bijvoorbeeld tunnels onder de grond, en lokken daar met luid getjirp vrouwtjes heen. Grote schrijvertjes (Peter Middendorp), bekend van een gedicht van Guido Gezelle, zijn weer totaal andere beesten: ze leven op het wateroppervlak en kunnen dankzij hun speciale, gespleten ogen zowel boven als onder het water kijken.

Meesters in camouflage

Toen Pieter Derks werd benaderd om aan de wedstrijd mee te doen, stemde hij gelijk in: ‘Ik heb al mijn hele leven een fascinatie voor die rare monstertjes, ze hebben allerlei krankzinnige eigenschappen.’ In al zijn voorstellingen zit zo'n kruipertje verwerkt – van oceaanschaatsers, die op open zeeën kunnen leven, tot wantsen zoals ‘zijn’ waterschorpioen. Zelf heeft hij nog nooit zo’n waterschorpioen gezien, maar ‘dat is ook hartstikke logisch, ze zijn meesters in camouflage’.

‘Dat deze wedstrijd insecten in het zonnetje zet, is mooi’, zegt Marcel Dicke, entomoloog aan de Universiteit van Wageningen. ‘Veel insecten, ook de genomineerden, hebben het zwaar.’ Een oorzaak is bijvoorbeeld het krimpen van de leefgebieden, maar de sterfte is met name het gevolg van de inzet van insecticiden, ter bescherming van gewassen en tuinplanten. Die giffen tasten de zenuwstelsels van insecten aan, maar niet alleen die van de plaagdieren. Dat zorgt voor sterfte bij diverse insectensoorten.

Behoud van insecten is verder van groot belang voor de mensheid: ‘Driekwart van alle diersoorten op aarde zijn insecten’, zegt Dicke, ‘en driekwart van alle planten zijn afhankelijk van bestuiving door insecten.’ Bovendien vervullen insecten nog andere belangrijke functies, zoals het opruimen van organisch materiaal.

Stemmen op de genomineerde insecten kan tot en met vrijdag, via de website van de Taxon Foundation. Het Radio 1 Journaal maakt de volgende ochtend de winnaar bekend. Wie gestemd heeft, maakt kans op een insecten-wandeltocht met de winnende ambassadeur, het winnende insect krijgt alleen de eer.