Wordt de film over Elton John net zo’n sensatie als Bohemian Rhapsody?

Sir Elton John en Taron Egerton tijdens de screening van de film Rocket Man op het filmfestival in Cannes. Beeld Mike Marsland/WireImage

Zie Elton John (72) over de rode loper schuifelen in Cannes met zijn fonkelende hartjesbril, hoor hem na de wereldpremière van de biografische musical Rocketman op het Franse filmfestival nog eens I’m Still Standing zingen en spelen op het feestje in een strandtent voor het Carlton Hotel. Wat stugger dan decennia terug, maar toch: de artiest ís er nog, precies daar waar die vrolijke videoclip voor zijn wederopstandingshit uit 1983 werd opgenomen.

Eerste grote verschil met de kolossale hit en voorganger Bohemian Rhapsody: anders dan Queen-zanger Freddie Mercury kon dit in de jaren zeventig doorgebroken rockfenomeen zich wél bemoeien met de film over zijn leven. Vanzelfsprekend was dat lange tijd niet: in de openingsscène van Rocketman meldt de extravagant uitgedoste en uitgeputte artiest zich in glitterpak met hoorns en vleugels voor zijn eerste therapiesessie in de Londense afkickkliniek. Elton John is nu 27 jaar nuchter, vermeldt de aftiteling aan het slot.

Regisseur Dexter Fletcher (53) was al begonnen aan de opnamen van zijn film over Elton John toen de studio belde: of de Brit per direct Bohemian Rhapsody kon overnemen, als vervanger voor de drie weken voor het einde van de draaitijd ontslagen regisseur Bryan Singer. Zo pendelde Fletcher tussen de twee rocklevens.

Aanstekelijk geacteerd

Waar Bohemian Rhapsody relatief spaarzaam was met expliciete verwijzingen naar de (heimelijke) homoseksualiteit van de Queen-zanger en diens hang naar excessen, is Rocketman openlijker. En anders dan Mercury-vertolker en Oscarwinnaar Rami Malek zingt hoofdrolspeler Taron Egerton (29) al zijn partijen als Elton John zelf, wat prima klinkt. Ook zijn de vertolkte liedjes en optredens hier géén precieze kopieën van bestaand (beeld)materiaal, maar vrijere interpretaties.

Met een wereldwijde kassaopbrengst van 900 miljoen dollar was de Queen-film de grote verassing van het filmjaar 2018. Of Rocketman dat succes kan evenaren, is nu de vraag, maar ook deze muziekfilm is aanstekelijk geacteerd en gelardeerd met voldoende grote hits om in potentie grote menigten naar de bioscopen te doen bewegen.

Op de persconferentie van Rocketman in Cannes werd regisseur Fletcher (Elton John rustte in zijn privévilla) gevraagd naar de volgende muziekfilmbiografieën waarover al wordt gespeculeerd, nu het genre plots zo populair is. Led Zeppelin, The Velvet Underground, Liam Gallagher (van Oasis). ‘Ik denk niet dat het een overkill wordt, het publiek is hongerig. Maak ze maar, zou ik zeggen. Mij heeft het veel goeds gebracht. En ik wacht op een telefoontje van Liam Gallagher.’

Rocketman is vanaf 29 mei te zien in de Nederlandse bioscoop.