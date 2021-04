Wordt Annalena Baerbock de eerste groene Bondskanselier in Duitsland?

Annalena Baerbock tijdens een persconferentie. Beeld EPA

Met Baerbock dingt er toch nog een vrouw mee naar de opvolging van Angela Merkel als Bondskanselier. Niet namens de CDU, maar namens de Grünen, een partij die in de afgelopen twintig jaar een metamorfose doormaakte van linkse protestpartij tot progressieve middenpartij met een sterke wens om te regeren. In de peilingen schommelen de Groenen tussen 20 en 23 procent, vlak achter de CDU/CSU. De kans is groot dat ze de komende vier jaar meeregeren.

De strijd om het Grünen-lijsttrekkerschap ging tussen Baerbock en haar collegapartijvoorzitter Robert Habeck (51). In zekere zin was Baerbock van de twee de meest voor de hand liggende kandidaat, omdat de Groenen een regel in hun statuten hebben opgenomen dat bij gelijke geschiktheid vrouwen voorrang hebben.

Maar Baerbock heeft die ‘vrouwenkaart’ nooit publiekelijk gespeeld, en dankt haar nominatie ook veel meer aan haar grote populariteit onder de partijleden en kiezers.

Hannover

Van een relatief onbekende nieuwe partijvoorzitter in 2018, groeide de politicoloog uit Hannover al snel uit tot de meest representatieve van het voorzittersduo. Waar Habeck zich soms verloor in vage filosofische uitspraken, viel Baerbock bij publieke optredens op met helder geformuleerde argumenten en een gedetailleerde dossierkennis. Net als Angela Merkel, maar daarmee houden de overeenkomsten dan ook op.

Baerbock, geboren in 1980, bedrijft politiek namens een generatie die in Duitsland nog maar mondjesmaat tot leidinggevende posities is doorgedrongen, een generatie die vanzelf internationaal denkt, die vanzelfsprekend gebruik maakt van sociale media en gewend is carrière en ouderschap te combineren.

Als ze over haar politieke plannen praat, of die nou over klimaat gaan, over onderwijs of digitalisering, noemt Baerbock vaak op een vanzelfsprekend terloopse manier haar twee dochters en hun recht op een goede toekomst.

Robert Habeck

Ondanks Baerbocks populariteit was het nog geen gelopen race. Robert Habeck leek de steun te genieten van de meeste prominenten in de partij en heeft in tegenstelling tot Baerbock regeringservaring.

Hij was tussen 2012 en 2018 Minister voor Landbouw en Milieu van de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, waar hij met succes een ambitieuze klimaatagenda wist op te zetten. Ook wist Habeck veel partijprominenten, veelal ouder en man, aan zijn zijde.

De Grünen als grootste partij is een schrikbeeld uit de 20ste eeuw dat Duitse conservatieven graag opwarmen en serveren met de waarschuwing voor ‘chaos’. Dat dit al lang niet meer strookt met de werkelijkheid, is te zien in de 11 van de 16 deelstaten waar de Groenen meeregeren. In Baden-Württemberg, het hart van de Duitse auto-industrie, werd de groene minister-president Winfried Kretschmann vorige maand herkozen.

Armin Laschet

Dat CDU-voorzitter Armin Laschet de Grünen vorige week nog een ‘chaospartij’ noemde, is ronduit potsierlijk. Terwijl Laschet en zijn concurrent Markus Söder elkaar al tien dagen de tent uit vechten om het lijsttrekkerschap van de CDU/CSU, verliep bij de Grünen alles in goede vrede en buiten het zicht van de pers, zoals bij de christendemocraten in betere tijden.

Het was overigens Robert Habeck die de kandidatuur van Baerbock in een gezamenlijke persconferentie aankondigde en daarbij benadrukte hoe ‘harmonisch’ het keuzeproces was verlopen. Inhoudelijke geschillen tussen de twee voorzitters zijn er nauwelijks. In de partij behoren beiden tot de stroming van de Realo’s, die er in tegenstelling tot de linksere Fundi’s al vanaf de eeuwwisseling op gericht zijn de Groenen naar Bondskanselarij te voeren.

In september maken ze voor het eerst een reële kans. Of, zoals Baerbock tijdens de bekendmaking van haar kandidatuur zei: ‘Toekomst is niet wat gewoon gebeurt. We hebben het zelf in de hand.’