Wopke Hoekstra volgt Frans Timmermans op als Nederlandse Eurocommissaris

Wopke Hoekstra staat de pers te woord over de dood van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Beeld David van Dam / de Volkskrant

‘Ik heb breed geconsulteerd bij alle smaldelen binnen het kabinet en bij de Europese Commissievoorzitter’, zegt Rutte via een woordvoerder. ‘Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen Wopke Hoekstra voor te dragen als kandidaat-commissaris voor de Europese Commissie.’

Formeel wordt het besluit tijdens de ministerraad vrijdag genomen. Hoekstra krijgt bij de Commissie volgens de Financial Times ‘waarschijnlijk’ dezelfde belangrijke portefeuille als Timmermans – klimaat – maar wordt formeel niet de vervanger van voorzitter Ursula von der Leyen. Frans Timmermans was dat wel. Rutte wil daar nog niets over zeggen.

Behalve Hoekstra werden ook demissionair vicepremier Sigrid Kaag en minister van Defensie Kajsa Ollongren (beide D66) genoemd als mogelijke opvolgers van Timmermans. De Financial Times schrijft dat Hoekstra’s kansen stegen nadat Von der Leyen haar gebruikelijke verzoek om vrouwelijke kandidaten voorrang te geven, had laten vallen.

Timmermans diende sinds 2014 bij de Commissie, en werd de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de ambitieuze klimaatplannen van de EU, de Green Deal. Hij verliet Brussel voortijdig om lijsttrekker te worden van de nieuwe combinatie PvdA/GroenLinks. Hoekstra kondigde onlangs al aan dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen komend najaar en dat hij ook het leiderschap van het CDA (een rol die hij sinds 2020 vervulde) opgeeft.

Hoekstra kan als minister van Buitenlandse Zaken en oud-minister van Financiën bogen op internationale ervaring. In het verleden had hij wel aanvaringen met politici uit zuidelijke lidstaten vanwege uitspraken over het gebrek aan financiële soliditeit van die lidstaten, die als beledigend werden ervaren. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten, als hij wordt voorgedragen, met zijn benoeming instemmen.