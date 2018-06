Woordvoerder van Donald Trump uit restaurant in Virginia gezet

Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerder van Donald Trump in het Witte Huis, is vrijdagavond uit een restaurant in Virginia gezet. De eigenaresse van het etablissement wilde Sanders niet als klant, omdat ze voor een ‘inhumane en immorele’ regering werkt.

De uitzetting is een nieuw teken dat het verzet tegen de regering-Trump actiever wordt. Eerder deze week werd Stephen Miller, het brein achter de scheiding van migrantenkinderen van hun ouders, uitgejouwd in een restaurant in de hoofdstad. Hetzelfde overkwam minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen, die door andere bezoekers voor ‘fascist’ werd uitgemaakt toen ze zat te eten in een (nota bene) Mexicaans restaurant in Washington.

Taart voor homo's

De weigering Sanders te bedienen lijkt enigszins op de zaak van de streng-christelijke taartenbakker in Colorado, die weigerde een taart te bakken voor twee trouwende homo’s. Zijn zaak belandde bij het Supreme Court, dat begin juni op min of meer procedurele gronden oordeelde dat de bakker vrijuit gaat.

Sanders at vrijdagavond met haar man en zes andere disgenoten in de Red Hen in het plaatsje Lexington, ruim driehonderd kilometer van Washington. Ze hadden al kaas gekregen en een hoofdmenu besteld, toen mede-eigenaresse Stephanie Wilkinson binnenkwam. Ze was gebeld door haar personeel, dat haar had gewaarschuwd en gevraagd: wat moeten we doen?

Wilkinson overlegde met haar medewerkers, die vonden dat Sanders moest gaan, vertelde ze zaterdag tegen The Washington Post. Daarop raapte ze haar moed bijeen en vroeg ze Sanders naar buiten te komen, waar ze uitlegde dat het restaurant bepaalde waarden hoog in het vaandel had staan, zoals eerlijkheid, compassie en samenwerking.

Splitsingsbeleid van gezinnen

Sanders acties druisen in tegen die waarden, vond Wilkinson: ze liegt regelmatig en verdedigde afgelopen week met verve het splitsingsbeleid van gezinnen aan de grens. Ook het homo-vijandige beleid van Trump, en Sanders’ verdediging daarvan, beviel het (deels homoseksuele) personeel niet.

Dus vroeg Wilkinson Sanders te vertrekken. Dat deed de woordvoerster, en de rest van het gezelschap volgde. Volgens Wilkinson hoefden ze niet te betalen.

Die avond maakte een ober de weigering van Sanders bekend via Facebook, en de volgende dag bevestigde Sanders het. Sanders vond dat de actie meer over de restauranteigenaresse zei dan over haarzelf. ‘Ik doe mijn best mensen met wie ik het oneens ben altijd met respect te behandelen’, schreef ze - wat twijfelachtig is, gezien haar neerbuigende houding tegenover kritische journalisten in het Witte Huis.

Wilkinson zei tegen de Post dat ze ‘geen fan’ is van confrontatie. ‘Ik heb een zaak, en die zaak moet draaien. Maar dit voelt als het moment in onze democratie waarop mensen ongemakkelijke dingen moeten doen en beslissingen moeten nemen die hun waarden recht doen.’

Die principiële houding werd gewaardeerd door duizenden fans, die haar restaurant op Yelp zaterdag vijf sterren gaven. Duizenden Trumpfans gaven de red Hen 1 ster. Het restaurant stond zaterdagavond op 2,5 ster gemiddeld, wat erop duidt dat de Trumpers fanatieker waren (als ze elkaar in balans hadden gehouden had het gemiddelde op 3 moeten uitkomen).

Toch zit er voor beide groepen iets dubbels in het toejuichen (door progressieven) dan wel uitfluiten (door conservatieven) van deze principiële beslissing, terwijl de taartenbakker die om principiële redenen homo’s weigerde te helpen juist werd uitgefloten (door progressieven) en toegejuicht (door conservatieven). Is politieke discriminatie iets anders dan seksuele discriminatie?

De homotaartenkwestie is begin deze maand onbevredigend geëindigd, omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof geen principieel oordeel wilde geven. In plaats daarvan voerden de rechters aan dat er een procedurele fout was gemaakt. De Commissie Gelijke Behandeling, waar de getrouwde mannen hun klacht hadden ingediend, zou de christelijke bakker ‘vijandig’ hebben behandeld, en dus ging die vrijuit. Het Hof vond dat lagere rechters maar weer op eigen gezag moesten oordelen over volgende zaken.

Progressieven zeggen nu: ja, die taartenbakker ging vrijuit, dus dan mogen wij ook discrimineren – koekje van eigen deeg. Dat blijft moreel echter een lastig standpunt, als je vindt dat de homo’s gelijk hadden moeten krijgen van de rechter.

De Civil Rights Act van 1964 verbiedt restaurants expliciet om klanten te weigeren op basis van ‘ras, kleur, godsdienst of nationaliteit’. Dat is het minimum; door jurisprudentie is het gelijkheidsbeginsel sindsdien uitgebreid.