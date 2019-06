Woordvoerder Platform Storm aangehouden voor ‘windmolenterreur’

Een van de locaties bij het Drentse dorp Eerste Exloërmond waar een rij windturbines is gepland. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond en een 58-jarige man die verblijft in het Groningse dorp Meeden worden verdacht van het verzenden van dreigbrieven en het dumpen van asbest. Een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen wordt alleen verdacht van betrokkenheid bij de dreigbrieven.

De twee hoofdverdachten kunnen maximaal twaalf jaar celstraf krijgen. Ze worden verdacht van dwang, bedreiging en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Eén van de gearresteerden is Jan N. (61). Dat bevestigt zijn vrouw Marianne in de deuropening van hun woning in Tweede Exloërmond aan de Volkskrant. ‘Ik ben in shock.’ Ze bestrijdt dat haar man iets met de illegale protestacties te maken heeft.

N. geniet bekendheid als woordvoerder van de bovengrondse actiegroep Platform Storm. Ook in de Volkskrant sprak hij zich meermalen in felle bewoordingen uit tegen de komst van de windmolenparken. Opvallend is dat hij zich wel publiekelijk distantieerde van de dreigbrieven.

Een van de aangehouden verdachten in de windmolenzaak is Jan N. (61) uit Tweede Exloërmond. Dat bevestigt zijn vrouw. N. Is bekend als woordvoerder van de actiegroep Tegenwind. Zijn vrouw ontkent ten stelligste dat hij iets illegaals op zijn geweten heeft. Jurre van den Berg

De harde acties tegen de boeren en politici begrijpt hij wel, zei N. in maart in de Volkskrant, al zijn het niet de wegen die hij zelf zegt te verkiezen. ‘Ik waarschuw voor de gevolgen als de turbines er komen. Dan krijgen we oorlog in de Veenkoloniën tot de laatste molen weer plat is. Ik speel niet met vuur, dat doen de windboeren en de provincie.’

N. werd woensdagochtend rond 9 uur aangehouden in zijn belasting- en advieskantoor in Nieuw-Buinen. Dat kantoor en zijn woning in Tweede Exloërmond zijn doorzocht door zo’n zes agenten, zegt zijn zoon die daarbij aanwezig was met zijn zus. Er zijn onder meer computers meegenomen.

Ook bij de watertoren van Oude Pekela werden huiszoekingen gedaan. Dit gebouw is eigendom van Jan H. die tot enkele jaren woordvoerder was van de actiegroep Storm Meeden. Deze actiegroep stopte in 2016 na conflicten.

Pop up-politiekantoor

Volgens politie en justitie zijn er de laatste maanden 35 dreigbrieven verstuurd en is er drie keer asbest gedumpt. Vooral dat laatste is een ernstig strafbaar feit, omdat het een acuut gevaar betekent voor de volksgezondheid. De politie gaat nog zestig mensen een brief sturen. Dit zijn geen verdachten, maar mensen die mogelijk meer informatie kunnen verschaffen.

Woensdag zijn doorzoekingen gedaan in verschillende dorpen in Groningen en Drenthe, meldt de politie. Ook opent de politie een tijdelijk pop-up-politiebureau in Meeden, om vragen van dorpsbewoners te beantwoorden en mogelijk extra tips in ontvangst te nemen. De zaak is onder meer onderzocht door het team grootschalige opsporing (TGO) van de politie.

Tegen de aanleg van twee windparken in de Drentse en Groningse Veenkoloniën is fel protest. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid signaleerde vorig jaar dat het verzet steeds extremere vormen aanneemt. De NCTV waarschuwde voor ­radicalisering en extremisme na bedreigingen, intimidatie en vernielingen.

Asbest dumpen

In drie plaatsen in Groningen werd door onbekenden asbest gedumpt, vergezeld met waarschuwingen van hardere acties tegen de aanleg van windparken. Ook kregen sinds vorig jaar ondernemers van bedrijven die betrokken zijn bij de bouw dreigbrieven, waarin zij gesommeerd werden te stoppen met hun werkzaamheden. Anders zou hun en hun familie iets kunnen overkomen. Twee ondernemers gaven gehoor aan de oproep.

Naar aanleiding van de asbestdumping en de dreigbrieven werd een grootschalig opsporingsteam met veertig rechercheurs rond de zaak geformeerd. Ook in het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd aandacht aan het buitenwettige verzet besteed.

‘Wij begrijpen dat er rondom de aanleg van de windmolens verschillende en tegenstrijdige belangen en voor- en tegenstanders zijn’, stelt de politie in een verklaring. ‘Maar vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie mogen nooit zover gaan dat er strafbare feiten worden gepleegd.’

Opluchting

Ondernemer Jos Dieterman van grondverzetbedrijf Dierman CV in Westerlee is ‘heel erg opgelucht’ dat er aanhoudingen zijn verricht, zegt hij tegen RTV Groningen. ‘Er is nog niks bewezen natuurlijk, maar het is mooi dat er schot in de zaak zit.’

Dieterman trok zich begin april terug uit een bouwproject van netbeheerder TenneT bij Meeden nadat hij een dreigbrief had gekregen. In de brief stond dat hij 48 uur had om zijn onderneming veilig te stellen. ‘Ik heb mij teruggetrokken na goed overleg met mijn jongens. Die voelden zich er niet happy onder. Zij waren bang dat ze thuis bezoek zouden krijgen.’