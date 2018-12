Woorden van lof en bewondering voor George H.W. Bush; ook Trump is nu louter positief

November 1992: president Bush begroet bij het Witte Huis Bill Clinton, zijn Democratische opponent die hem enkele weken daarvoor bij de presidentsverkiezingen heeft verslagen. Beeld AFP

Vanuit Argentinië, waar dit weekend de G20 bijeenkomt, laat Trump mede namens zijn echtgenote Melania weten dat Bush ‘generaties van mede-Amerikanen heeft geïnspireerd de publieke zaak te dienen’. Hij omschrijft de oud-president als een man met een ‘verstandig oordeel en gezond verstand’ die ‘onwrikbaar leiderschap’ tentoonspreidde.

‘President Bush leidde ons land en de wereld naar een vreedzame en victorieuze afsluiting van de Koude Oorlog, aldus Trump. ‘Hij effende de weg voor de decennia van voorspoed die daarop volgden.’ Niettemin ‘bleef hij bescheiden, gehoor gevend aan de oproep tot dienstbaarheid die hem richting gaf’.

Jeb Bush en George jr.

Trump is in het verleden altijd kritisch geweest over de familie Bush, vooral over de zoons Jeb Bush, tegen wie hij het in de voorverkiezingen van 2016 opnam, en president George W. Bush. In 2015 tweette Trump: ‘Het laatste wat we nodig hebben is weer een Bush in het Witte Huis. Dan krijgen we weer ‘read my lips, no new taxes’.’ Dat was een verwijzing naar een gevleugelde ongelukkige uitspraak van Bush senior.

Oud-president Bill Clinton heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zijn voormalige politieke rivaal. ‘Ik ben bijzonder dankbaar voor iedere minuut die ik met president Bush heb doorgebracht en zal onze vriendschap altijd beschouwen als een van de grootste geschenken van mijn leven’, zei Clinton in een verklaring.

De Republikein Bush was de voorganger van Clinton in het Witte Huis. De mannen stonden tegenover elkaar bij de presidentsverkiezing van 1992, die door de Democraat Clinton werd gewonnen. Die is vol lof over zijn voorganger. Bush heeft zich na de Koude Oorlog ingezet voor ‘meer eenheid, vrede en vrijheid in de wereld’, zegt Clinton.

De Democratische oud-president prijst het feit dat Bush zijn leven ten dienst stelde van zijn land. Hij deed onder meer dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, was ambassadeur van zijn land bij de Verenigde Naties, het hoofd van de CIA en belandde uiteindelijk in het Witte Huis. Maar weinig Amerikanen hebben zo’n indrukwekkende staat van dienst, vindt Clinton.

Edele roeping

Oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama stellen in een verklaring dat Bush’ leven ‘een bewijs was van de notie dat de publieke dienst een edele, vreugdevolle roeping is’. En hij ‘deed dat altijd geweldig goed’.

De Obama’s loven Bush vanwege zijn inzet voor immigranten en gehandicapten. Ook heeft hij volgens hen de dreiging van kernwapens verminderd en heeft hij ‘een brede internationale coalitie gebouwd om een dictator uit Koeweit te verjagen’. Na de democratische revoluties in Oost-Europa maakte zijn ‘stevige, diplomatieke hand mogelijk dat de Koude Oorlog werd beëindigd zonder één schot te lossen’.

James A. Baker III, die vicepresident was onder Bush, zei dat ‘de erfenis van mijn vriend voor altijd zal worden bijgeschreven in de geschiedenis van Amerika en de wereld’. Bush leidde ‘met kracht, integriteit, compassie en nederigheid’.

Koeweit

De emir van het vorstendom Koeweit, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, heeft zijn condoleances aangeboden aan George W. Bush, de zoon van de overleden oud-president. Hij loofde de inspanningen van Bush senior voor ‘een nieuwe internationale orde, gebaseerd op recht en gelijkheid tussen naties’. Bush was aanvoerder van de internationale coalitie die in 1991 een eind maakte aan de bezetting van Koeweit door de Iraakse dictator Saddam Hussein.

Iraanse media hebben zuinigjes melding maakt van de dood van Bush. De staatstelevisie omschreef hem als iemand ‘die net als andere Amerikaanse presidenten de Islamitische Republiek graag zou zien ineenstorten’.