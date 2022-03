Woonzorgcentrum Elim kiest SGP en D66 wint in hartje Leudal: de raadsverkiezingen op echt lokaal niveau

Stemmen voor de gemeenteraad bij Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

1 Drukstbezochte stemlokaal

Het Wijkcentrum Heyhoef in Tilburg registreerde 4.886 stemmen en was hiermee het drukstbezochte stemlokaal van Nederland. Wel was de drukte verspreid over drie dagen. In heel Nederland hebben 6,7 miljoen burgers een stem uitgebracht, waarvan er een kleine 16 duizend ongeldig waren. Bijna 20 duizend personen brachten een blanco stem uit. Op een gemiddeld stembureau kwamen zeven- tot achthonderd kiezers langs.

2 Mobiele stembureaus

Slechts drie kiezers kwamen woensdag tussen half 8 en half 10 ’s ochtends hun stem uitbrengen in het mobiele stembureau in de stationshal van Gorinchem, waarmee dit ook het enige stembureau was waar Jezus Leeft eenderde van de stemmen wist te halen. Veel Nederlandse gemeenten hadden mobiele stembureaus ingericht, ook waren er net als vorig jaar een aantal tenten en drive-throughs waar de kiezer terechtkon. Niet elke locatie was populair. Op zo’n tweehonderd stemlocaties kwamen minder dan honderd stemmers opdagen. Zeven stembureaus moesten het doen met minder dan tien stemmers. Dit waren vooral mobiele bureaus, die maar enkele uren open waren.

Uitslagenkaart Hoe stemde uw buurt bij de verkiezingen voor de gemeenteraad? Bekijk het hier.

3 Woonzorgcentrum voor SGP

De SGP komt goed voor de dag in het reformatorische woonzorgcentrum Elim in Barneveld. Bijna iedereen stemde op deze partij, op één stemmer na. Van de 53 uitgebrachte stemmen gingen er 52 naar de SGP en eentje naar het CDA. De SGP won in meer dan de helft van de Barneveldse stemlokalen, maar ook Lokaal Belang scoorde goed, zij waren in eenderde van de bureaus in de Gelderse gemeente de grootste. In slechts twee stembureaus in Nederland met meer dan vijftig stemmers haalde een partij meer dan 90 procent van de stemmen. Naast de SGP in Barneveld lukte dit de lijstcombinatie ChristenUnie-SGP in Woonzorgcentrum Nebo in Zwijndrecht met 91 van de 93 stemmen.

4 Echt voor Barendrecht

De meest opmerkelijke winst van een lokale partij was in Barendrecht, waar de lokale partij Echt voor Barendrecht de absolute meerderheid bleek te halen. Barendrecht sprak met één stem, want in alle afzonderlijke stembureaus in die gemeente was deze partij het grootst. Het populairst was de partij in het pop-upstembureau bij het Gemeentegemaal, daar koos bijna 70 procent van de kiezers voor Echt voor Barendrecht.

5 Kleuren in Amsterdam

Amsterdam kleurde rood, aldus PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, maar gedeelten van de stad bleven groen voor GroenLinks, kleurden blauw voor de VVD, of zagen Denk of Bij1 winnen. De verschillen tussen stadsdelen zijn goed te zien. De PvdA boekt overal overwinningen. Bij1 won veel in de Bijlmer, Denk in Amsterdam Nieuw-West, de VVD was sterk in de grachtengordel en Oud-Zuid en GroenLinks in de opgeknapte oude volkswijken.

6 Forum-afsplitsingen

Van alle afsplitsingen van Forum voor Democratie was Belang van Nederland de succesvolste. De vakjes bij de partij van Wybren van Haga werden door veel noordelijke kiezers rood gekleurd. In Dorpshuis de Kamp in Tytsjerkadiel kreeg de nieuwe partij bijna een kwart van de stemmen. JA21 deed alleen in Amsterdam mee en haalde daar het beste resultaat in de Stichting Buurtkamer Kadoelen, 17 procent van de stemmen. Het beste resultaat voor Forum voor Democratie werd ook in Friesland behaald, 14 procent van de stemmen in Ut Wykje in Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân.

7 D66 de grootste

D66 was niet alleen groot in de ‘traditionele’ bolwerken als Wageningen en Nijmegen. De partij scoorde het best in een stembureau in het Limburgse Leudal: met 505 stemmen wist de partij in het gemeenschapshuis ruim 44 procent van de kiezers voor zich te winnen. D66 heeft nu vijf zetels in de gemeente, dat waren er drie.

8 GroenLinks de grootste

Ook GroenLinks behaalde de grootste overwinning, bijna 50 procent van de stemmen, niet in bolwerken als Nijmegen of Wageningen maar in De Ontmoeting in Edam-Volendam. Fractievoorzitter Nico van Straalen verklaart het succes door het verzet van zijn partij tegen de geplande industrie in de Purmer. In Edam is de weerstand tegen deze plannen een stuk groter dan in Volendam, vandaar dat er in het stemlokaal in hartje Edam veel stemmen waren voor GroenLinks.

9 Volmachten in Den Haag

In Den Haag wordt traditiegetrouw veel met volmachten gestemd. Relatief de meeste volmachtstemmen, ruim 30 procent, waren er in de buurthuizen Sam Sam en De Burcht. In beide buurthuizen werd Denk de grootste partij. In heel Nederland is er 765 duizend keer met volmachten gestemd, iets minder dan 12 procent van het totaal. In Bergen op Zoom deed de burgemeester aangifte vanwege het hoge aantal volmachten.. Hier zijn uiteindelijk geen onrechtmatigheden aangetroffen door het Openbaar Ministerie.

Verantwoording

Voor deze kaart zijn de geolocaties van stembureaus gekoppeld aan de uitslagen per stembureau zoals de gemeenten die aanleveren bij de kiesraad. Sommige locaties, zoals mobiele stembureaus, hadden geen duidelijk herkenbare plek. De uitslagen van deze locaties zijn centraal weergegeven in de betreffende gemeenten. In totaal gaat het om ruim twaalfduizend stembureaus in 333 gemeenten. Veel gemeenten hanteren een apart stembureaunummer voor iedere dag dat er gestemd kon worden. Als de uitslagen van bureaus met dezelfde naam en locatie bij elkaar op worden geteld, blijven er ruim negenduizend plaatsen over waar gestemd kon worden. Een tiental gemeenten is nog met een hertelling bezig, de uitslag kan daar nog licht wijzigen.