Woonprotest wordt harder, beloven actievoerders: ‘Denk aan bezettingen en blokkades’

Het woonprotest in Amsterdam trok vorig jaar september zo’n 17.500 betogers. Beeld Marcel van den Bergh

Alhoewel het nieuwe kabinet inmiddels een aantal maatregelen heeft genomen (‘eisen van ons heeft ingelost’, aldus Woonprotest), is volgens de actiegroep nog steeds sprake van een ‘humanitaire crisis’. Daarin staan het gebrek aan beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen centraal. De oplopende kosten van energie en levensonderhoud verergeren de situatie nog eens. Zij eisen een ‘Deltaplan’ voor volkshuisvesting.

De organisatoren van Woonprotest kondigen daarom een nieuwe actiestrategie aan. Mede-oprichter Sander van der Kraan (22): ‘Er komen niet alleen méér acties. Ze zullen ook harder zijn dan de demonstraties van vorig jaar. Verstorend en obstructief, daar moet je aan denken. Niet allemaal netjes aangekondigd bij gemeenten en politie, maar eerder bezettingen en blokkades, zoals die van Extinction Rebellion tegen de klimaatcrisis.’

Puntensysteem

Sinds de demonstraties van vorig jaar is er wel het een en ander veranderd, ziet ook Van der Kraan. Zo wordt de verhuurderheffing, een speciale belasting voor woningcorporaties, met ingang van 2023 geschrapt. Dat was een van de eisen van het Woonprotest in het najaar van 2021. Met opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht wordt woningbeleggers in veel steden de voet dwars gezet. Ook ligt er het voornemen om de middelhoge huren in de vrije sector volgens een puntensysteem te maximeren.

Die maatregelen vormen nog maar een begin van het schrappen van de ergste uitwassen van vele jaren neoliberaal woonbeleid, vindt Van der Kraan. ‘De minister heeft een lawine van plannen gelanceerd. Daar zit heel veel mist bij, die moet camoufleren dat er niets wezenlijk verandert. Veel zit toch in de sfeer van ‘We gaan onderzoek doen’ en ‘We geven nieuwe richtlijnen aan de gemeenten’. Ondertussen ontbreekt het aan concrete resultaten. Maar wij merken de problemen heel concreet. Het gebrek aan woningen. Hoge huren. Slechte woonomstandigheden.’

Dat Hugo de Jonge zich sinds januari van dit jaar minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noemt, is Woonprotest dan ook een doorn in het oog. ‘Stuitend’, vindt Van der Kraan, die werkt als campagnestrateeg voor ideële organisaties. ‘Wat betreft sociale woningbouw zijn de plannen van De Jonge nauwelijks ambitieus te noemen en soms zelfs a-productief. Als je van gemeenten eist dat 30 procent van de nieuwbouw sociaal moet zijn, geef je een mandaat aan steden met méér sociale woningen hun bouwambities op dat vlak te verminderen.’

Huisuitzettingen

Een van de kernpunten van de nieuwe acties wordt volgens Woonprotest het bestrijden van dakloosheid, onder meer door een stop op huisuitzettingen. Tot de eisen behoren verder een flinke stijging van de huurtoeslagen, een verbod op tijdelijke huurcontracten en het onderwerpen van álle huurwoningen, ook de duurdere, aan een strakke prijsregulering.

Vorig jaar trok de Amsterdamse demonstratie met zo’n 17.500 mensen de meeste deelnemers van de protestmarsen. Nee, dat waren er niet teleurstellend weinig, zegt Van der Kraan. ‘We gingen uit van achtduizend mensen en dat werd meer dan het dubbele. We weten dat de bereidheid tot demonstreren in Nederland doorgaans heel laag is. Het was juist heel bijzonder dat er zoveel mensen de straat op gingen. En onlangs bleek uit onderzoek van I&O dat 46 procent van de bevolking woondemonstraties zeer belangrijk vindt. Dat is hoopgevend.’