Woonprotest in Amsterdam: ‘Ik woonde bij vrienden, bij mijn oma, ik ging van plek naar plek, dat gaf veel stress’

Zohra Boubar (19) en Fadime Özcan (18). Beeld Rebecca Fertinel

Fadime Özcan (18), student politicologie, en Zohra Boubar (19), student sociaal werk, uit IJmuiden

Klacht: ‘Door de hoge kamerprijzen wonen wij gedwongen thuis’

‘Wij zouden dolgraag op kamers willen, omdat we best ver wonen van Amsterdam, waar we studeren. Maar de kamers die we hebben gezien waren te klein, te duur, en één kamer die ik heb bekeken zat onder de schimmel.’ Fadime: ‘Hospiteren met heel veel andere studenten om een kamer te bemachtigen voelt bovendien vernederend’. Zohra: ‘Ik woon thuis met mijn ouders, twee 3-jarigen en twee pubers, op mijn kamer van zes vierkante meter heb ik geen plek om te studeren.’

Fadime: ‘Zelfs anti-kraak kan ik niet betalen. Ik ben bang dat we onze hele studie thuis zullen moeten wonen. Ik wil ook niet extra veel gaan lenen voor een te dure kamer. Want dan heb ik straks een hoge studieschuld en kan ik in de toekomst weer geen hypotheek voor een koophuis krijgen. En ondertussen stijgen ook in IJmuiden de huizenprijzen verder. Ik ben soms bang voor de toekomst, dat het me zelfs in IJmuiden niet zal lukken om een woning te bemachtigen.’

Laura Binkhorst (38) en zoontjes Dick (7) en Kees (3). Beeld Rebecca Fertinel

Laura Binkhorst (38) en haar zoontjes Dick (7) en Kees (3) uit Amsterdam

Klacht: ‘Het is te krap met z’n drieën in één kamer’

‘Wij wonen in een Amsterdamse woongroep. Met zes volwassenen en drie kinderen delen we ook een gemeenschappelijke ruimte. Maar voor ons drieën, mijn twee zoons en ik, hebben we niet meer dan een kamer van 25 vierkante meter tot onze beschikking, om te leven en te slapen. Mijn kinderen hebben hoogslapers, ik lig eronder. Vijftien jaar geleden ben ik in deze woongroep komen wonen, toen had ik niet gedacht dat ik nu met twee kinderen op deze kamer zou zitten. Maar zo loopt het leven.

Hoe moet het als de kinderen ouder worden, vraag ik me af. Mijn inkomen zit op bijstandsniveau. Twaalf jaar sta ik inmiddels ingeschreven voor een sociale huurwoning. Ik reageer regelmatig, maar ik ben nog nooit uitgenodigd. We hebben geluk met de fijne huisgenoten in de woongroep. Ik wil ook niet klagen, ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Maar een huisdier nemen, zoals mijn zoon graag wil, dat zit er even niet in.’

Leonardo van Velzen (21). Beeld Rebecca Fertinel

Leonardo van Velzen (21) uit Almere, mbo-student

Klacht: ‘Van dakloos zijn ben ik depressief geweest’

‘In 2018 ging ik het huis uit, thuis in Almere liep het niet goed. Maar een betaalbare kamer vinden in deze regio is onmogelijk, en voor een huurwoning is de wachtlijst gigantisch. Ik kon terecht bij een vriendin, totdat ik daar moest vertrekken. Daarna woonde ik overal en nergens, bij vrienden, bij mijn oma, ik ging van plek naar plek. Het gaf veel stress, ik wilde niemand tot last zijn. Ik liep op mijn tenen, en werd er depressief en moedeloos van.

Bovendien is het in zo’n situatie lastig je te concentreren op je studie en om te werken, omdat je telkens ergens anders woont. Ik voelde me dakloos, ik heb een postadres aangevraagd voor mijn studiefinanciering. Gelukkig woon ik nu bij mijn geliefde in zijn sociale huurwoning in Amsterdam. Daar is niet veel ruimte, ik heb nog overal spullen staan. Maar ik voel me weer rustig en kan me concentreren op mijn toekomst, met mijn kappersopleiding.’

Mavis Appiagyei (28). Beeld Rebecca Fertinel

Mavis Appiagyei (28) uit Amsterdam, adviseur donaties bij het VSB-fonds

Klacht: ‘Het voelt of ik mijn eigen stad wordt uitgejaagd’

‘Ik woon nu in onderhuur, voor een periode van twee jaar. Voor een studio van 27 vierkante meter betaal ik 800 euro per maand, en volgend jaar moet ik er weg. Ik weet dat het veel erger kan, de vrije sector is nog veel duurder en ik wilde alleen wonen. Kopen behoort niet tot mijn opties, terwijl ik een goede baan heb, ik ben adviseur donaties bij het VSB-fonds. Het geeft toch een vervelend gevoel dat ik, met de huidige huizenprijzen, met mijn salaris niet in aanmerking kom voor een hypotheek.

Het voelt of ik de stad wordt uitgejaagd. Door mijn onzekere woonsituatie voelt het steeds minder als mijn stad. Als je in onderhuur woont, ga je ook niet investeren in je woning. Aan de andere kant hoor ik van mensen om me heen dat het veel slechter kan. Voor Amsterdamse begrippen mag ik eigenlijk niet klagen over mijn woonsituatie.’

Frans Peterse (63 en Els Stapersma (61). Beeld Rebecca Fertinel

Els Stapersma (61), docent, en Frans Peterse (63), museummedewerker, uit Leiden

Klacht: ‘We worden als scheefwoners uitgerookt met forse huurstijgingen’

‘Inmiddels wonen we 16 jaar in een Centraal Wonenproject van een woningcorporatie, een soort woongroep waarbij je iets extra’s betaalt voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Sinds enkele jaren beschouwen ze ons als scheefwoners en krijgen we jaarlijks een huurverhoging van zo’n 6 procent te verstouwen. We betaalden 500 euro per maand, nu gaat het richting de 900 euro.

Op onze leeftijd kunnen we niet meer kopen. We hebben er ook niet het inkomen voor. Bovendien betalen we de studie van onze zoon. Het voelt nu of we worden uitgerookt, dat ze ons als zondebok aanwijzen als scheefwoner. Onterecht vinden wij, we houden nauwelijks geld over. Wij willen er niet weg, het is gezellig, soms eten we gezamenlijk met alle bewoners en we hebben samen een mooie tuin. Liever hadden we het gekocht, maar dat is niet gelukt. Net als veel andere leden van de middenklasse zitten we klem.’