Woonlasten fors omhoog door stijging gemeentelijke belastingen

Dit blijkt uit berekeningen van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) aan de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten van het onderzoek, dat 37 grote gemeenten beslaat, wordt vandaag gepubliceerd.

Gemeentelijke belastingen bestaan uit onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De stijging in 2019 ten opzichte van de voorgaande jaren wordt voor een groot deel veroorzaakt door een ruime verdubbeling van de afvalstoffenbelasting door de Rijksoverheid. Deze belasting, die geldt voor al het afval dat wordt verbrand of gestort, gaat met 139 procent omhoog. Gemeenten berekenen een deel van deze kosten door aan inwoners. Met de verhoging wil de overheid gemeenten stimuleren om meer te recyclen.

Huiseigenaren zijn gemiddeld 702 euro kwijt aan gemeentebelastingen, huurders tellen gemiddeld 347 euro neer. Hoe sterk de jaarlijkse kosten stijgen, is echter afhankelijk van de gemeente. In Zaanstad betalen huurders het meest aan gemeentelijke heffingen: 571 euro per jaar. In Nijmegen is dat met 40 euro een stuk minder. Voor kopers is Enschede de duurste plek om te wonen (854 euro euro aan lasten) tegenover bijvoorbeeld Den Haag met 563 euro.