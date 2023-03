Woonlasten eigenaren ‘slechts’ 3,7 procent omhoog, ondanks sprong woningwaarde

Alphen aan de Rijn. De Woz-waarde van veel huizen is gestegen. Beeld Raymond Rutting / de volkskrant

In vergelijking met de algemene inflatie van 10 procent valt de stijging van de woonlasten mee, aldus de vereniging. Toch gaan de woonlasten in veertien gemeenten met meer dan 100 euro per huishouden omhoog. In 24 gemeenten gaat de woonbelasting met 10 procent of meer omhoog.

Den Haag is koploper met een stijging van 19 procent. Dat levert de woningeigenaar in die stad een gemiddeld 130 euro hogere belasting op. In Altena in Noord-Brabant stijgt de belasting met vrijwel hetzelfde percentage en bedrag. De woonlasten dalen in 44 gemeenten. In Doetinchem is dat met 9 procent oftewel 80 euro per huishouden. In Leeuwarden is dat 8 procent en 61 euro.

De aanslag gemeentelijke woonlasten, die elke woningeigenaar in de bus krijgt, is een optelsom van de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De ozb is gebaseerd op de Waardering Onroerende Zaak (WOZ), de waarde die door de gemeente wordt toegekend aan de woning. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting de eigenaar betaalt, is de basisgedachte.

Daling huizenprijzen

Bij de waardebepaling wordt altijd gekeken naar de prijs op 1 januari van een jaar eerder. Dit jaar is dat dus 1 januari 2022. Dat de huizenprijzen sindsdien zijn gedaald, komt dus pas later tot uitdrukking in de WOZ. Ook een eventuele prijsstijging zou dus pas later doorsijpelen in die woningwaardering.

Dit jaar was de WOZ-waarde 17 procent hoger dan vorig jaar. Dat die waarde stijgt, is niet nieuw. Een verschil van ongeveer 8 procentpunt met een jaar eerder is echter relatief hoog, aldus VEH. De woningprijzen zijn in 2021 dan ook hard gestegen, zegt de woordvoerder van de vereniging Hans André de la Porte.

Arjen Schep, hoogleraar lokale heffingen aan de Erasmus Universiteit, beaamt dat de algemene kostenstijging voor de meeste huizeneigenaren meevalt. Volgens hem wordt de ozb voornamelijk gebruikt om de gemeentebegroting rond te maken. ‘Het is dus niet zo dat als de WOZ stijgt, de ozb ook automatisch mee omhoog gaat. Het zou de gemeente problemen kunnen opleveren als ze de ozb gaan gebruiken om winst te maken op de begroting. Dan komen de klachten vanzelf.’

Gunstiger hypotheekrente

Een hogere WOZ-waarde kan zelfs voordelen met zich meebrengen, zegt De la Porte. Dat kan een gunstiger hypotheekrente opleveren bij de bank. Voor de huiseigenaar die daardoor nog niet is gerustgesteld, heeft De la Porte kalmerende woorden. Hij verwacht dat de waardestijging volgend jaar waarschijnlijk niet doorzet. ‘Het hoogtepunt op het gebied van huizenprijzen lijkt intussen bereikt.’

Hoogleraar Schep heeft nog een tip om WOZ-twijfels weg te nemen bij huizeneigenaren: ‘Je moet je afvragen of je je huis voor de WOZ-waarde wil verkopen. Als de WOZ lager is dan je vraagprijs, ben je mooi uit. Als het veel hoger is kan je vraagtekens achter de WOZ zetten.’ In dat geval raadt hij aan overheidswebsite wozwaardeloket.nl te raadplegen. Hier zijn de waarden waarmee de WOZ is berekend, in te zien, zoals bijvoorbeeld de verkoopprijs van andere huizen in je buurt. ‘Als je dan nog steeds denkt dat de WOZ-waarde te hoog is, kun je bij veel gemeenten een bezwaarformulier invullen.’