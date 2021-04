Wooncrisis creëert onzichtbaar menselijk drama: ‘Voor zorghelden waar de samenleving voor klapt is geen plaats op de woningmarkt’

Merima Aljic kan niet met haar man samenwonen

Al acht jaar is Merima Aljic (25) op zoek naar zelfstandige woonruimte. De verzorgende heeft een vaste baan van 32 uur in een zorgflat voor ouderen, en woont met haar baby bij haar ouders en twee zusjes in een vierkamerwoning in Amsterdam-Noord. Net als haar aan de universiteit studerende zussen is Merima in Nederland geboren. Haar ouders ontvluchtten in 1993 de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië en vonden twee jaar later onderdak in Nederland, waar zij een nieuw bestaan opbouwden. Merima’s man Seid heeft een studie politieke wetenschappen en vredesstudies afgerond en woont en werkt in Bosnië. Daar leerde ze hem bijna 9 jaar geleden kennen tijdens een vakantie. Op haar 18de trouwden ze. Sindsdien hebben ze noodgedwongen een latrelatie omdat het nog niet is gelukt een betaalbare huurwoning met een of twee slaapkamers onder de 800 euro te vinden. Merima betaalt een paar honderd euro per jaar voor haar inschrijving bij vier websites voor woningzoekenden en bij Woningnet in Amsterdam, Zaandam, Purmerend, Amersfoort, Almere, Eindhoven en Uden. In Noord-Brabant heeft ze vrienden wonen en is de kans op een woning groter dan in de hoofdstad, vandaar. Daarnaast zoekt ze via Facebook en een makelaar naar een betaalbare woning. Elke dag checkt ze meerdere malen haar mailbox om te zien of er iets vrijkomt. Al vele honderden woningen heeft ze voorbij zien komen, van een studio van 28 vierkante meter à 730 euro huur exclusief servicekosten tot een eengezinswoning van 60 vierkante meter à 1.200 euro kale huur. Elke keer greep ze mis omdat ze te veel of te weinig verdiende of niet hoog genoeg op de wachtlijst stond. ‘U staat in het rood’ staat er dan, wat betekent: u bent kansloos.

Een paar keer dacht Merima beet te hebben en stond ze op het punt een huurcontract te tekenen, maar deinsde ze terug omdat ze het zaakje niet vertrouwde. Zo moest ze een keer aan iemand die zichzelf niet bekend wilde maken en die haar ‘uit 3.000 belangstellenden had uitverkoren’, een paar honderd euro betalen voor ‘aansluitingskosten’. Nog voordat ze de woning mocht komen bekijken. Een andere woning die per direct beschikbaar zou zijn, bleek toen ze er een kijkje nam, bewoond. ‘In je wanhoop kun je ingaan op een aanbod dat niet blijkt te deugen.’

Sinds vorig voorjaar komt Merima in aanmerking voor een voorrangsregeling van de gemeente Amsterdam voor verzorgenden en leraren, beroepsgroepen waaraan een groot tekort is in de hoofdstad. Ook deze voorkeursbehandeling heeft haar nog geen huurwoning opgeleverd.

Haar man ziet Merima drie, vier keer per jaar. Ze huren dan een hotelkamer. Hij ziet het niet zitten in te trekken bij haar familie en dat begrijpt Merima. ‘Er is geen enkele privacy’. Hun kinderwens stelden ze aanvankelijk uit, totdat Merima besloot dat de woningnood geen obstakel mag zijn. Ruim een jaar geleden beviel ze van zoon Dawud. Haar slaapkamer van 2 bij 5 meter heeft ze omgetoverd in een babykamer met witte wolken op een blauw geschilderde muur. Ze denkt erover naar Bosnië te emigreren om eindelijk een gezinsleven te kunnen leiden. ‘Ik zie geen uitweg meer. Voor de prijs van een klein huurappartement in Nederland heb je in Bosnië een vrijstaand huis.’ Haar leidinggevende ziet haar niet graag vertrekken. ‘Weer een verzorgende minder.’