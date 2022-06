Woonadressen van advocaten duiken geregeld op in strafdossiers. ‘Onacceptabel en ronduit gevaarlijk’

Woonadressen van advocaten kunnen in het strafdossier belanden als een verdachte met zijn advocaat belt. Beeld Getty Images

De adressen komen in strafdossiers terecht als verdachten die worden afgeluisterd bellen met hun advocaat. Deze gesprekken mogen niet worden getapt en de 06-nummers van advocaten zijn daarom bekend bij de politie. Het gesprek wordt dan in de tapverslagen niet uitgewerkt en aangeduid als ‘geheimhoudersgesprek’.

Advocaten ontdekten onlangs per toeval dat daarbij wel hun adressen worden gepubliceerd. ‘Er wordt doodleuk het adres bijgezet waarop het telefoonabonnement van de advocaat is afgesloten’, zegt NVSA-bestuurslid en strafrechtadvocaat Nancy Dekens. Een deel van de advocaten heeft zijn telefoonabonnement geregistreerd op het adres van zijn kantoor, maar volgens de NVSA geldt dit niet voor iedereen en komen zo ook woonadressen en zelfs afgeschermde adressen van advocaten terecht in de tapverslagen.

‘Dit gaat ook om zaken waarin procesdeelnemers nota bene anoniem zijn en opsporingsambtenaren onder nummer werken’, zegt medebestuurslid en advocaat Geertjan van Oosten. ‘Hiermee kunnen verdachten en anderen toegang krijgen tot privégegevens van advocaten. Er is ook geen enkele reden waarom dit soort informatie in een strafdossier zou moeten staan. Sterker nog: het feit dat iemand gebeld heeft met een advocaat moet wat ons betreft al geheim blijven. Ik vind dit schokkend, onacceptabel en ronduit gevaarlijk. Er is al een advocaat vermoord.’

Openbaar ministerie

De NVSA deed woensdag hierover navraag bij haar leden. ‘In één middag tijd heb ik al van tientallen advocaten gehoord dat dit bij hen ook speelt’, zegt Dekens. Onder hen zijn ook advocaten van grote, gerenommeerde kantoren, stelt ze. Volgens Dekens is in verschillende zaken geprobeerd dit aan te kaarten bij het Openbaar Ministerie. ‘Daar werd nogal laconiek op gereageerd. Volgens de officier van justitie hoorde dit bij het werk en moeten advocaten er zelf maar voor zorgen dat hun telefoon elders staat geregistreerd.’

De NVSA zegt hierover melding te willen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens hen is dit in strijd met de privacywet. ‘Wij willen dat dit per direct wordt veranderd’, aldus Van Oosten. De Orde van Advocaten raadt haar leden voorlopig aan om hun telefoonabonnement op hun kantooradres te registreren.

Het Openbaar Ministerie, dat verantwoordelijk is voor de strafdossiers, zegt in een reactie: ‘Persoonsgegevens van een advocaat, zoals naam en woonadres, vallen niet onder het verschoningsrecht. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het zeer onwenselijk kan zijn als dergelijke privégegevens in het strafdossier terechtkomen.’ Het Openbaar Ministerie geeft geen antwoord op de vraag of zij actie gaat ondernemen.