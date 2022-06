Woonadres zelfstandigen binnenkort eindelijk afgeschermd in handelsregister KvK

Het KvK-kantoor in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Dat stelt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken voor in een nieuw visiedocument over hoe de KvK om zou moeten gaan met data in het handelsregister, waar alle Nederlandse rechtspersonen ingeschreven staan. Ze voldoet daarmee aan een wens die in de Tweede Kamer al langer heeft, maar die haar voorganger Mona Keijzer niet inwilligde omdat die in strijd zou zijn met Europese afspraken.

In het handelsregister is onder andere het vestigingsadres van ondernemers te vinden. Bij veel zelfstandig ondernemers is dat hetzelfde als het woonadres. Zij klagen daarom over opdringerige marketeers of zelfs ongewenst bezoek aan huis. In geval van bedreiging kan dat adres in het register afgeschermd worden, maar dan is het vaak al te laat. Als het aan de minister ligt, kunnen voortaan alle eenmanszaken hun vestigingsadres verbergen, mits ze een alternatief postadres registreren.

Met de wetswijziging zegt Adriaansens de privacy en veiligheid van ondernemers te verhogen, en tegemoet te komen aan een ‘breed geuite maatschappelijke en politieke wens’. Tegelijkertijd wil ze dat niet alle informatie in het register onvindbaar wordt. Het handelsregister moet immers ook nog nuttig zijn voor hen die meer informatie zoeken over eventuele zakenpartners. ‘Afschermen moet niet leiden tot een situatie waarin onbetrouwbare ondernemers hun klanten of andere bedrijven eenvoudiger kunnen oplichten’, reageert de minister.

Verbod op verkoop van gegevens

Het tweede belangrijke onderdeel van het voorstel van de minister is dat het verkopen van gegevens uit het handelsregister verboden wordt. Voor de KvK was dit in de afgelopen jaren juist een belangrijke – en door de dalende overheidsbijdrage moeilijk misbare – inkomstenbron geworden. Daarnaast komt er een openbaar register voor bestuursverboden, zodat veroordeelde fraudeurs niet zomaar elders aan de slag kunnen. Ook moet de KvK ingevoerde gegevens strenger gaan controleren.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), een van de luidruchtigste pleitbezorgers voor meer afscherming van gegevens, is in een eerste reactie voorzichtig positief. Het voorstel ‘lijkt goed nieuws’, maar de toezichthouder wil de details nader bestuderen voordat hij een definitief oordeel geeft. De AP stelt bovendien dat de overheid nog steeds ‘doxing en bedreiging faciliteert’, omdat kwaadwillenden ook in het kadaster tegen betaling de woongegevens van anderen kunnen verkrijgen. Dit voorstel is dus een goede eerste stap, ‘maar er is nog werk aan de winkel voor het kabinet’, concludeert de AP.

De wijzigingen zijn nog niet definitief, maar Adriaansens heeft de KvK gevraagd om in ieder geval het afschermen van woongegevens van zelfstandigen ‘zo spoedig mogelijk uit te voeren’. In september mogen betrokkenen reageren op het wetsvoorstel, daarna gaat het ter instemming naar het parlement. Aangezien de Tweede Kamer al langer pleit voor betere bescherming van persoonsgegevens van zelfstandigen, is het aannemelijk dat het voorstel daar zonder grote wijzigingen doorheen komt.