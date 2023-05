Woningbouwambities kabinet onder druk door verwachte bouwdip

Belangstellenden bij een nieuwbouwproject in Middelburg. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Dat schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Veel zit tegen: de bouwkosten van nieuwbouwhuizen zijn snel hoger geworden door stijgende materiaal- en grondprijzen en kopers hebben minder budget als gevolg van de snel opgelopen rente. Daardoor kunnen zij een minder hoge hypotheek afsluiten.

Door de gestokte vraag hebben projectontwikkelaars het lastig. Zij beginnen een project pas als een bepaald percentage van de geplande huizen vooraf is verkocht. Gaat de verkoop te traag, dan stellen ze plannen uit of schrappen ze helemaal. Het Economisch Instituut voor de Bouw berekende dat de woningbouw dit jaar met 3,5 procent zal afnemen. Het jaar daarop is die afname nog groter. Vorig jaar werden al 16 procent minder bouwvergunningen afgegeven dan in 2021.

Bevolkingsgroei

Minister De Jonge wil juist dat er sneller gebouwd wordt. De behoefte aan (betaalbare) woningen was al groot, maar die is door de snelle bevolkingsgroei nog groter geworden. Vorig jaar groeide het aantal inwoners met 227 duizend mensen. Het gaat daarbij met name door de toestroom van arbeidsmigranten en Oekraïense vluchtelingen. Ook het aantal asielzoekers steeg.

De Jonges sombere humeur geldt niet voor het afgelopen jaar, dat voor de minister voorspoediger verliep. Er werden iets meer dan 90 duizend woningen gebouwd, het hoogste aantal in tien jaar tijd. Daarvan zijn 74 duizend woningen nieuw, de rest kwam tot stand door woningsplitsingen of het ombouwen van bestaande gebouwen.

Om de geplande projecten in de komende tijd toch door te laten gaan, stelt het kabinet 250 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten die worstelen met projecten en hun ‘business case’ niet rondkrijgen, kunnen aankloppen bij het Rijk voor een eenmalige subsidie. Het kabinet hoopt zo drempels weg te nemen en de bouw van 30 duizend woningen te versnellen.

Flexwoningen

Een andere oplossing ziet De Jonge in flexwoningen, waar hij er voor het einde van volgend jaar 37 duizend gebouwd wil hebben. Hij stelt daarom 300 miljoen euro extra ter beschikking aan gemeenten. De bouw van deze flexwoningen duurt een stuk minder lang. Het is volgens de minister dé oplossing om snel statushouders en Oekraïense vluchtelingen aan een huis te helpen.

Om de ambitie van 900 duizend woningen in de komende zeven jaar waar te maken sloot het kabinet eerder al deals met alle provincies. In die woondeals werden de geplande woningen over het land verspreid.