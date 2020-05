Wonderbare verzoening bij Denk na ‘constructieve gesprekken’

De drie Kamerleden van Denk: Selçuk Öztürk, Farid Azarkan en Tunahan Kuzu. Beeld ANP

‘We hebben gepraat en we zullen de komende tijd blijven praten.’ Dat zeggen Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, de kemphanen van Denk die elkaar de afgelopen twee maanden harde verwijten maakten, nu in koor. ‘De winnaar is Denk.’

Na wekenlang geharrewar – Kuzu deed niks verkeerd, of misschien toch wel; Kuzu stapt op maar waarom; bestuur raakt 1, 2, 3 leden kwijt; bestuur is gevallen, bestuur nog in functie; voorzitter Öztürk moet aftreden, Öztürk treedt niet af; fractieleider Azarkan uit partij gezet, Azarkan kan niet uit partij gezet – kwam zondagavond het verlossende bericht: Verzoening bij Denk. De drie Kamerleden hebben ‘constructieve gesprekken gevoerd’, meldt een persverklaring. ‘De betrokkenen hebben spijt betuigd en zullen de komende weken met elkaar in gesprek blijven.’

Hoe deze verzoening tot stand is gekomen, en hoe diep hij gevoeld wordt, daarover willen de betrokkenen niets kwijt. ‘We hebben de afgelopen tijd te veel via de media gedaan’, zegt partijvoorzitter Öztürk. ‘Daardoor is de narigheid deels ontstaan. Ik ga er nu verder niets over zeggen.’

Hetzelfde geldt voor Kuzu, naar wie Öztürk onderzoek wil laten verrichten omdat een lid van Denk hem beschuldigt van ongewenste intimiteiten. ‘We hebben een paar keer bij elkaar gezeten de afgelopen dagen’, zegt Kuzu. ‘Ook de komende tijd gaan we gedrieën in gesprek over de toekomst van Denk. Dat is het belangrijkste.’

Istanbul

Een van de aanleidingen voor het conflict was een reisje van Kuzu en Azarkan naar Istanbul, waar ze aangaven de toekomst van de partij te gaan bespreken. Dat was tegen het zere been van Öztürk, die dus nu bij die gesprekken mag aanschuiven.

Metin Çelik, Statenlid in Zuid-Holland, speelde een grote rol bij de bemiddeling. Ook Oppositie, de jongerenafdeling van de partij, heeft bemiddeld, vertelt voorzitter Yasin Makineli. ‘We zijn kritisch naar de moederpartij. Maar als je dit overwint, kan er meer. We vertrouwen er op dat dit goed gaat komen.’

‘Een fantastische doorbraak’, vindt Tom Zwart, hoogleraar crosscultureel recht in Utrecht. Hij was door het bestuur aangezocht om onderzoek te doen naar cultuur en structuur van Denk, en te bemiddelen in het conflict. Inhoudelijk zijn er volgens hem geen fundamentele verschillen tussen de drie Kamerleden. Het belangrijkste noemt hij de verbreding van de partij. ‘In deze fase moet het niet meer een kleine groep enthousiastelingen zijn die alles doet en bepaalt. Denk moet een echte ledenpartij worden.’

Ledenvergadering

Op 6 juni kunnen de leden zich op een – goeddeels digitale – algemene ledenvergadering uitspreken ver bestuur en koers. Tot die tijd zal het tweehoofdige bestuur zich tot de meest noodzakelijke taken beperken. Het bestuur wil daar ook een onderzoek naar het conflict in de partij presenteren, uitgevoerd door bureau Berenschot. Tijdsdruk maakt het twijfelachtig of dat haalbaar is.

Denk ging de afgelopen weken, net als het ook door ruzie getroffen 50Plus, hard onderuit in de peilingen. Anders dan bij 50Plus lijkt een scheuring nu voorlopig voorkomen.

Lees verder

Kamerlid en Denk-voorzitter Selçuk Öztürk werd door zijn partijgenoten ‘rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent’, ‘een boefje’ en ‘een complotdenker’ genoemd. Hoe verwacht hij de idealen van Denk nog te kunnen uitstralen? ‘Dit moet waardig worden opgelost.’