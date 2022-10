Wonderbaarlijke ommekeerbeurzen na hoog Amerikaans inflatiecijfer

Een beurshandelaar op de handelsvloer van de New York Stock Exchange (NYSE). Beeld Brendan McDermid / REUTERS

In de VS blijkt de inflatie hardnekkiger te zijn dan werd verwacht. In de maand september stegen de prijzen met 8,2 procent op jaarbasis. Dat is iets minder dan een maand eerder toen de prijsstijging 8,3 procent was, maar het was 0,1 procentpunt hoger dan analisten hadden voorspeld.

De kerninflatie (zonder rekening te houden met voedingsmiddelen en energie) kwam zelfs uit op 6,6 procent. Dat was het hoogst in veertig jaar. Blijkbaar zet de loon- en prijsspiraal in de VS nu door, zo concludeerde markt. Deze cijfers zijn dan ook geen reden voor de Fed − de Amerikaanse centrale banken − om de renteverhogingen te matigen.

Het rendement op Amerikaanse tienjarige obligaties, zogenoemde treasuries, steeg door de koersdaling boven de 4 procent. De koersen van de aandelenbeurs op Wall Street schoten met 3 procent omlaag. In Amsterdam daalde de AEX-index met 2,2 procent tot 615 punten, de laagste stand in bijna twee jaar. Maar later volgde net als op Wall Street een herstel. De AEX sloot op 633, zelfs iets hoger dan woensdag.

In september verhoogde de Fed de officiële rente voor de derde keer met 0,75 procent. Verwacht wordt dat de rente eind dit jaar naar 4- tot 4,5 procent klimt. De ECB heeft de rente nog maar één keer met 0,75 procent verhoogd, waardoor de euro zwakker is geworden. De inflatie in Nederland bedroeg in september op jaarbasis 14,5 procent. Daarbij speelt ook de duurdere dollar een rol. Vele geïmporteerde grondstoffen en producten zijn genoteerd in dollars. Doordat de yen, pond en euro zoveel minder waard zijn geworden ten opzichte van de dollar kunnen de VS de inflatie nog enigszins beperken.