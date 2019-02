Wolvin op Noord-Veluwe heeft gezelschap van een mannetje

Beeld AFP

Er waren al enige tijd meldingen en signalen dat een wolvin zich op de Noord-Veluwe had gevestigd. Maar officieel is hiervan slechts sprake als het dier een half jaar lang is waargenomen.

Het dna-onderzoek van de uitwerpselen heeft nu aangetoond dat er een mannetjes- en vrouwtjeswolf zijn. Volgens Wolven in Nederland, dat betrokken is bij het registreren van de meldingen, kunnen er in het voorjaar jonge wolfjes rondlopen op de Noord-Veluwe. Vrijwilligers van de organisatie hielpen bij het verzamelen van de keutels.

‘Dit is het begin van een roedel’, aldus Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Op de Midden-Veluwe loopt mogelijk ook een wolvin rond. Volgende maand moet onderzoek uitsluitsel geven.

Een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen bestudeert een DNA-monster uit een stukje schapenwol. Beeld ANP

Terug naar Duitsland

Vorig jaar bleek uit de monitoring van Wageningen Environmental Research, dat elke drie maanden wordt uitgevoerd, dat er drie wolven in Nederland waren. Behalve de twee wolvinnen op de Veluwe, zou het ook gaan om een derde in de provincies Overijssel en Drenthe. Ook een wolvin.

Vorig jaar in Nederland tien wolven waargenomen, zes wijfjes en vier mannetjes. Dat bleek uit dna-onderzoek van de keutels en op doodgebeten schapen. Sommige keerden terug naar Duitsland of belandden in België.

Gelderland heeft in januari een wolvendraaiboek opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de provincie omgaat met de wolven en de schade die ze mogelijk veroorzaken. De provincie vergoedt de komende drie jaar alle schade.

‘De wolf is een Europees beschermde diersoort en kiest zijn eigen leefgebied’, aldus gedeputeerde Peter Drenth toen. ‘Wij hebben een taak om de wolf te beschermen, maar wij hebben ook een taak om schapen te beschermen.’