Wolvenwatchers trekken de Veluwe in, tientallen beboet

Dit zegt boswachter Lennard Jasper, die voor Staatsbosbeheer in het gebied werkt. ‘De meesten houden zich gewoon aan de regels’, zegt hij. ‘Maar je ziet ook dat de wolf leeft onder een toenemend aantal bezoekers en een extra dimensie geeft aan hun wandeling.’

Inmiddels is vastgesteld dat op de Noord-Veluwe eerder dit jaar niet drie, maar vijf jonge wolven zijn geboren, meldt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. Recentelijk is weinig van ze vernomen. ‘Ze weten zich goed te verstoppen, wat goed is, want ze moeten schuw blijven voor mensen’, zegt Lelieveld. ‘Daarom zijn wij er ook helemaal niet blij mee dat er naar ze wordt gezocht.’ Deze ‘liefhebbers’ brengen de dieren volgens hem juist in gevaar, doordat ze minder schuw kunnen worden of schrikken en een weg op schieten.

Het territorium van de wolf op de Veluwe bestrijkt niet alleen de grond van Staatsbosbeheer, maar ook delen in bezit van gemeenten, het Gelders Landschap, Kroondomein het Loo en Vereniging Natuurmonumenten. ‘Wij zien ook de overlast toenemen van mensen die duidelijk op zoek zijn naar de wolven’, zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. ‘We hebben al iemand dringend verzocht zijn tent op te breken, die hij had opgezet om van daaruit de wolf te vinden.’

105 euro

De boete voor het verstoren van de natuur bedraagt 105 euro. Om te voorkomen dat bezoekers op ideeën worden gebracht, willen de gebiedsbeheerders niets zeggen over de exacte locatie van de welpen op de Noord-Veluwe. Geïnteresseerden weten elkaar volgens boswachter Jasper via sociale media desondanks op de hoogte te houden over preciezere verblijfplaatsen, wat te merken is in de grotere interesse in bepaalde delen van het gebied.

Bezoekers die tegen de komst van de wolven zijn en ze bewust willen verstoren, zijn de gebiedsbeheerders nog niet tegengekomen. Wat niet wegneemt dat er verzet is tegen de wolf in Nederland. Recentelijk plaatste het particuliere Nationaal Park de Hoge Veluwe hekken - onder meer voor ecoducten - om de roofdieren buiten te houden. Gevreesd wordt dat ze de daar grazende moeflons, een uitheemse schapensoort, zullen pakken. Lelieveld van de Zoogdiervereniging wijst erop dat het paar sinds hun komst een jaar geleden nog geen vee heeft gedood en vooral voor wilde dieren gaat.

‘We zijn wel voorzichtig bang voor wat de jongeren straks gaan doen’, zegt Lelieveld. ‘Hun ouders hebben geleerd dat ze bij vee een stroomstoot op hun neus krijgen, want in hun herkomstland Duitsland is dit al veel geplaatst. Het is zaak dat schapenhouders hier in het gebied nu haast maken met het nemen van maatregelen, want de kleintjes moeten niet leren dat een schaap ook goed voedsel kan zijn.’