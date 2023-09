Wolven hebben dit jaar nog niet meer schapen doodgebeten, blijkt uit tellingen

Een wolf op de Veluwe Beeld ANP / ANP

Het aantal geregistreerde dode dieren na een wolvenaanval in Nederland ligt tot nog toe op hetzelfde niveau als in 2022. In de eerste zeven maanden van 2023 zijn er in totaal 530 dode dieren geteld na een wolvenbeet, zo blijkt uit de tellingen van BIJ12, een ondersteuningsorganisatie van de provincies. In heel 2022 kwam het aantal dode dieren uit op ruim duizend. In eerdere jaren lag het aantal dode dieren nadrukkelijk lager.

De wolvenregistratie van BIJ12 is heel gedetailleerd en dient als voorbeeld voor andere Europese landen. De Europese Commissie deed maandag de oproep aan alle landen om de registratie van wolven sterk te verbeteren, zodat daarna kan worden bepaald of de beschermde status van wolven moet worden aangepast.

Hoeveel wolven er nu in Nederland leven is niet met zekerheid te zeggen. Dit voorjaar heeft BIJ12 het dna van zeker dertig verschillende wolven onderzocht. In elk geval vier van de dertig gevonden wolven zijn inmiddels overleden – drie na een verkeersongeluk, de ander is door de politie doodgeschoten na het bijten van een schapenboer. De meeste aanvallen waren in Drenthe.

Ruim 2.400 dieren zijn tussen 2017 en de eerste helft van 2023 zeker doodgebeten door een wolf, of geëuthanaseerd na verwondingen. Dat zijn er fors meer dan na een beet van een hond (204 dode dieren), vos (45) of een goudjakhals (15). Vooral schapen, maar ook enkele kalveren (zelfs van een Schotse hooglander), damherten en shetlandpony’s behoren tot de slachtoffers van de wolf.

Over de aanvallen in Europa is veel minder bekend. Uit inventarisatie van het Large Carnivore Initiative blijkt dat er ruwweg 17 duizend wolven in Europa zijn. Naast Oost-Europa leven er onder meer grote roedels op de Balkan, in Italië en Noord-Spanje.