Wolf valt Drentse schapenboer aan, politie schiet wolf dood

VELUWE - Een wolf op de Veluwe, vastgelegd door natuurfotograaf Otto Jelsma. Beeld ANP / ANP

Dat bevestigt de politie na berichtgeving in lokale media, hoewel de politie nog niet helemaal kan bevestigen dat het inderdaad om een wolf gaat. ‘Maar het lijkt er sterk op’, aldus een woordvoerder tegen ANP.

De politie kreeg om 7.00 uur vanochtend een melding van een wolf in Wapse. De schapenboer zag de wolf op zijn erf en is naar buiten gestormd. Hij raakte gewond toen hij zijn schapen tegen de wolf wilde beschermen. Het is, zover bekend, de eerste keer dat een mens aangevallen is door een wolf sinds het beest in 2015 terugkwam in Nederland. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de wolf in opdracht van de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt, doodgeschoten. Het dier is nu voor onderzoek afgevoerd.

Provincie wil Drenthe wolvenvrij

Veel wolven komen via Duitsland Nederland binnen. Grensprovincie Drenthe is, samen met onder meer Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, een van de provincies waar de meeste wolven zijn waargenomen. In Drenthe leven, zover bekend, twee wolvenparen. Een van die paren heeft ook jongen, daarnaast zwerven er soms ook andere wolven door de provincie.

Het nieuwe provinciebestuur wil van Drenthe een wolvenvrij gebied maken. Dat maakten de coalitiepartijen BBB, VVD, CDA en PvdA donderdag bekend in hun akkoord. Het provinciebestuur wil daarvoor lobbyen in Den Haag en Brussel. BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder wees er bij de presentatie van het akkoord op dat zulke regio’s in Scandinavische landen al bestaan. Pas als de provincie toestemming heeft van Den Haag en Brussel, wil de coalitie bedenken hoe ze precies de wolf buiten wil houden.