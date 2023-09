Wolf niet langer heilig in Brussel, dat vreest voor veiligheid van vee, boeren en wandelaars

Een jonge wolf (midden) met zijn ouders in Nedersaksen op 29 augustus. Beeld Getty

De Commissie roept alle regiobesturen op die te maken hebben met wolven nog deze maand hun informatie en mening te geven over de gevolgen van de toenemende wolvenpopulatie. Ook hoopt ze op de input van wetenschappers en agrarische en milieuorganisaties. Op basis hiervan beslist de Commissie of de bescherming die de wolf nu geniet onder de Europese regelgeving, moet worden aangepast. Het Europees Parlement vroeg daar al eerder om.

Volgens Von der Leyen is het een uitgemaakte zaak dát de wolf een probleem is. ‘De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is een reëel gevaar geworden voor de veestapel’, liet ze maandag aan de EU-landen weten. Ze vreest dat op termijn ook boeren, herders en wandelaars hun leven niet meer veilig zijn.

Milieuorganisaties noemen de klachten over de schade van de wolf (doodbijten schapen) overdreven. Europa telt weliswaar meer wolven als gevolg van bewust beleid van de EU, maar het gaat in de meeste regio’s nog steeds om kleine aantallen.

EU-ambtenaren wijzen erop dat de lievelingspony van Von der Leyen enkele jaren geleden door een wolf is doodgebeten. Dat zou haar opvatting over minder bescherming van het dier verklaren. Medewerkers van de Commissievoorzitter ontkennen dat dit de reden voor haar zorg is en wijzen op de oproep van het parlement.

Onder de huidige regelgeving mag de wolf alleen in uitzonderlijke gevallen (gevaar voor de volksgezondheid, aanzienlijke economische schade) worden gevangen of doodgeschoten. Wel kunnen boeren en natuurbeheerders EU-geld krijgen voor het bouwen van hekken.

Lidstaten mogen de schade voor de boer ook compenseren. Tot voor kort werd weinig gebruik gemaakt van deze regelingen, in november 2021 wees de Commissie de lidstaat nogmaals op het bestaan van de EU-fondsen.