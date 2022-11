Wolf mijdt Randstad, meeste schade in Drenthe en Noord-Brabant

Europese grijze wolf. Beeld Getty

In 2015 was het groot nieuws, in Drenthe was voor het eerst in 150 jaar in Nederland een wolf waargenomen. Dit jaar zijn bij vier wolvenparen zestien welpen geboren, en de dieren worden maandelijks tientallen malen gezien door wandelaars en natuurbeheerders.

Topmaanden voor het spotten van wolven waren tot nu toe oktober en november 2021, maar de cijfers voor de herfstmaanden van dit jaar zijn nog niet bekend. Oktober vorig jaar is 134 keer een wolf gezien in Nederland, en troffen natuurspeurders 17 keer wolvenkeutels aan. Dit gaat om bevestigde waarnemingen, het zijn dus geen vervaarlijke honden die in de schemering op een wolf leken.

De wolven wagen zich vooralsnog niet in de westelijke provincies, blijkt uit cijfers van BIJ12, de organisatie die namens de provincies vergoedingen uitkeert voor schade aan gewassen en vee door beschermde dieren. Uit Drenthe en Noord-Brabant zijn sinds 2015 de meeste schademeldingen vanwege wolven binnengekomen, zo’n 200. Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de enige provincies waar geen enkel wolvenincident is gemeld, en er is slechts een waarneming gedaan: in april dit jaar werd in Hilversum een wolvenkadaver gevonden.

De afgelopen jaren hebben wolven ruim 1.600 dieren te pakken gekregen, voor het overgrote deel schapen, maar ook enkele koeien, damherten, pony’s en een moeflon. Het fonds keerde in totaal 331 duizend euro uit aan gedupeerden van de wolf. Het meest schadelijke beschermde dier, afgemeten aan vergoedingen, is de grauwe gans. Alleen al in 2021 is bijna 19 miljoen euro uitgekeerd, vooral vanwege schade aan grasland. Maar van grauwe ganzen zijn er dan ook honderdduizenden in Nederland.