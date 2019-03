Wolf en wolvin in Nederland: alles over het begin van een roedel

Wolven in Nederland: liefhebbers willen ze beschermen, schapenboeren willen ze afschieten. Beeld AFP

De afgelopen jaren scharrelden ze wat rond, langs de grenzen met België en Duitsland. Daarna werden ze steeds vaker gezien op de Veluwe. Nu zijn de wolven al langer dan een half jaar in Nederland en is er sprake van vestiging. Dna-onderzoek heeft aangetoond dat er een mannetjes- en vrouwtjeswolf zijn. Volgens Wolven in Nederland, dat betrokken is bij het registreren van de meldingen, is dit het begin van een roedel en kunnen er in het voorjaar jonge wolfjes rondlopen op de Noord-Veluwe.

Uit de driemaandelijkse monitoring van Wageningen Environmental Research (WENR) blijkt dat zich op dit moment nog een derde wolf in Nederland bevindt. De derde wolf, ook een vrouwtje, is al enige tijd aan het zwerven door de provincies Overijssel en Drenthe. Overigens zijn er vorig jaar in totaal tien wolven waargenomen in Nederland, zes wijfjes en vier mannetjes.

De wolf is terug, en dat heeft vele oorzaken. Zo zijn er prooidieren voor wolven in overvloed en is er meer ruimte voor natuur gekomen. Was de wilde natuur er tot aan het begin van de vorige eeuw toch vooral om overwonnen te worden, sinds de jaren zestig is er in brede kringen een herwaardering van de natuur, en het besef dat planten en dieren er mogen zijn zonder dat ze van direct aanwijsbaar nut zijn voor mensen.

De Europese wolf (Canis lupus lupus) heeft zich in Nederland gevestigd. Beeld AFP

Columnist Bert Wagendorp noemt de wolf een zeer intelligent en sociaal dier – dat natuurlijk wel moet eten. Volgens Wagendorp heeft de wolf helaas geen idee in welk bekrompen, regelgeil, aangeharkt en subsidiebelust landje hij zich heeft gewaagd. Zo waren bij rapporten, draaiboeken en plannen over de wolf maar liefst 65 maatschappelijke instanties betrokken.

Het belangrijkste document is het Interprovinciaal Wolvenplan, dat de twaalf provincies hebben gepresenteerd, een week nadat de wolf zich na 150 jaar weer officieel heeft gevestigd in Nederland. Het wolvenplan komt tegemoet aan de zorgen die met name bij de schapenhouders leven. De schapenboeren krijgen een vergoeding als wolven schapen doodbijten en subsidie voor rasters en schrikdraad.

Die rasters zijn geen overbodige luxe, aangezien het aantal schapen dat door wolven is doodgebeten in 2018 fors is toegenomen. Nederlandse schapenhouders dienden in dat jaar meer dan 25 schadeclaims in voor meer dan 130 doodgebeten schapen. In 2017 was er nog sprake van ongeveer 20 doodgebeten schapen. Het jaar daarvoor waren er geen incidenten met wolven.

In het voorjaar kunnen er jonge wolfjes rondlopen op de Noord-Veluwe. Beeld OrangePictures

Ook de directeur van het Nationale Park Hoge Veluwe maakt zich zorgen over de wolf. Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst wil het dier kunnen afschieten om zijn bergschapen te beschermen. Zijn vraag past in de klassieke discussie over de natuur: mogen we die naar onze hand zetten of moeten we er in harmonie mee leven? De directeur houdt in ieder geval een pleidooi voor ‘gecontroleerd beheer’.

Toch kan een wolf ook een positieve invloed hebben op de natuur. Als toppredator kan de wolf een rol spelen in het reguleren van aantallen wilde dieren, vooral hoefdieren als reeën en herten. Natuurgebieden kunnen er afwisselender van worden, omdat hoefdieren delen van gebieden gaan mijden vanwege de wolf.

De wolven houden zich in leven met hun voorkeursprooien: reeën, zwijnen, herten, moeflons en ander wild. Maar kunnen ze ook mensen aanvallen? Volgens de Duitse publicist en wolvenexpert Elli Radinger niet. ‘Wolven weten niet dat mensen voedsel kunnen zijn. Ze zouden je nog niet aanvallen als je hun eten afpakte.’