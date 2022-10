Woke heeft bewonderenswaardige emoties, maar doet afstand van universalisme, zegt moraalfilosoof Susan Neiman

De Amerikaanse moraalfilosoof Susan Neiman werd beroemd door haar studie naar de wortels van het kwaad. In de veertigste Van der Leeuwlezing richt ze haar pijlen op nieuwe progressieve bewegingen. ‘Woke mensen hebben bewonderenswaardige emoties, maar de verkeerde theorieën. Ik voel de morele verantwoordelijkheid om in te grijpen.’

Susan Neiman (67) heeft het knetterdruk, ze kan op deze zonnige zaterdagochtend vanuit haar werkkamer in de multiculturele Berlijnse wijk Neukölln via Zoom eigenlijk maar eventjes praten. De Amerikaanse moraalfilosoof en directeur van het Potsdamse researchcentrum Einstein Forum haalt haar handen in een dramatisch gebaar door haar zwarte krullen. ‘Ik ben vaak overwerkt, maar de afgelopen weken spannen echt de kroon, met een essaybundel die net uit is, en een nieuw boek waar ik aan werk. Ik werk echt dag en nacht.’

Dat nieuwe boek vormt de basis voor de 40ste Van der Leeuwlezing, die Neiman op 4 november zal uitspreken in de Groningse Martinikerk. De polemische titel: Why Left is not Woke. Neiman is fel gekant tegen wat zij ziet als een hang naar ‘diversiteit über alles’ in de progressieve kringen waarin zij zich ook begeeft. In Why left is not Woke richt de linkse intellectueel haar pijlen op een soort tribalisme dat volgens Neiman welig tiert op de linkerflank van het politieke spectrum, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.

‘Een activistische vriendin van mij zei nog: ‘Alsjeblieft, verander die titel.’ Maar dat wil ik niet, het is provocatief bedoeld. Ik heb lang gezwegen, omdat woke ook zo wordt aangevallen vanuit de radicaal-rechtse hoek en door autoritaire leiders als Poetin en Trump. Maar de vijand van mijn vijand is niet mijn vriend. Ik voel de morele verplichting om in te grijpen.’

Wie of wat bedoelt u als u het heeft over ‘woke’?

‘Dan heb ik het over mensen die linkse emoties koesteren, die zich diep betrokken voelen bij het lot van onderdrukte minderheden, die geven om sociale rechtvaardigheid en willen handelen om positieve verandering teweeg te brengen. Ze hebben bewonderenswaardige emoties, alleen de verkeerde theorieën, ze doen afstand van ideeën die ik als noodzakelijk beschouw voor links: universalisme, het geloof in vooruitgang en een strikte scheiding tussen macht en rechtvaardigheid.’

Waarom voelde u de noodzaak om over de woke-beweging een boek te schrijven?

‘Dat kwam eigenlijk voort uit gesprekken met vrienden, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, waarin steeds vaker mensen zeiden: als dit links is, dan ben ik kennelijk niet links meer. Veel mensen voelen zich vervreemd van het identiteitsdenken dat plaatsvindt in sociale bewegingen, waarbij mensen worden gereduceerd tot hun etniciteit of gender.’

De in Amerika geboren, in Berlijn woonachtige Neiman is zelf een devote aanhanger van het universalisme; het in de Verlichting van de 18de eeuw gestolde idee van een universele mensenrechten, van waarden die mensen ongeacht etnische, culturele of nationale verschillen met elkaar delen. Dat universalisme werd haar als meisje bijgebracht door haar Joodse moeder in een volledig gesegregeerd zuiden van Amerika. ‘In Atlanta waren wij buitenstaanders en vanaf een jonge leeftijd leerde ik hoe belangrijk het was voor joden om solidair te zijn met andere onderdrukte groepen. Mijn moeder was betrokken bij de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, zij streed voor de integratie van scholen. En dat deed ze met gevaar voor eigen leven: wij hebben telefoontjes van de Ku Klux Klan gehad, sommige witte leden werden vermoord. Ze vertelde ons kinderen daar niets over. Maar mijn vader maakte zich ernstig zorgen.’

Neiman kan zich nog levendig herinneren hoe ze voor het eerst besefte wat racisme was, ze moet 5 of 6 jaar oud zijn geweest ‘Mijn moeder wilde dat haar kinderen gewend raakten aan leven en spelen met kinderen van kleur, zij dacht dat desegregatie vlakbij was, en nodigde haar zwarte vriendin en diens kinderen bij ons thuis. Het was een heel hete, benauwde dag zoals je die hebt in Georgia, en ik wilde dat we met zijn allen naar het zwembad gingen. Mijn moeder wilde haar vriendin niet in verlegenheid brengen en zei simpelweg dat dit niet kon. Ik bleef maar zeuren dat ik wilde zwemmen, konden we dan niet gaan zwemmen in het meer? Pas toen ze weg waren, legde mijn moeder uit dat het illegaal was voor witte en zwarte mensen om samen te zwemmen. Ik schaamde me diep, en vind het nog steeds triest om aan die dag terug te denken. Mijn moeder probeerde iets goeds te doen, maar het werd haar volledig onmogelijk gemaakt.’

Neiman ging op haar 14de van school – ‘Ik las meer boeken dan de leraren, het onderwijs was aanmatigend slecht’ – en sloot zich aan bij de protesten tegen de oorlog in Vietnam, ze ging naar Woodstock. Zonder middelbareschooldiploma, maar via een examen kwam ze alsnog op de universiteit terecht, eerst in New York, en toen op haar 19de op Harvard. ‘Ik was in de ban geraakt van De Beauvoir en Sartre, twee filosofen die zowel politiek als intellectueel zeer actief waren, dat wilde ik ook met mijn leven doen. Maar pas toen ik een jaar naar Berlijn ging, vond ik mijn plek. Op Harvard pijnigden wetenschappers zich over de vraag of er nog filosofie mogelijk was na Wittgenstein. In Berlijn ging het over de vraag of er nog filosofie mogelijk was na Auschwitz. Het voelde allemaal zoveel relevanter voor mij.’

Neiman noemt zichzelf een ‘niet gewortelde kosmopolitische Jood’. ‘Dat is een nazistische en stalinistische term, maar hij klopt wel in mijn geval.’ Ze gaf les aan Yale en aan de Tel Aviv University, en schreef in 2002 haar magnus opus Het Kwaad in het moderne denken, gevolgd door zes boeken, waaronder Morele Helderheid (2008). In 2014 ontving Neiman de Spinozalens voor haar moraalfilosofische analyses.

Sinds 2000 is ze directeur van het researchcentrum Einstein Forum in Potsdam. In die hoedanigheid, maar ook als verdediger van de waarden van de door haar zo gekoesterde Verlichting, ziet Neiman met lede ogen aan dat etniciteit en gender allesbepalend zijn geworden. ‘Neem Hillary Clinton, die onlangs in een interview de overwinning van de rechts-radicale Italiaanse politica Giorgia Meloni prees omdat ‘elke vrouw die wordt gekozen tot staatshoofd of hoofd van een regering een stap voorwaarts is’. Ik haat dat, ik haat dat! Het doet me denken aan een boek dat onlangs uitkwam, over vrouwen in de CIA. het centrale punt van het boek is dat de CIA veel beter is dan we denken, omdat er vanaf het begin coole vrouwen werkten. Alsof bijdragen aan marteling en moord op enigerlei wijze minder erg is als het door vrouwen wordt gedaan. Of de Britse regering, die wordt geprezen omdat zij zo divers is, terwijl het zo’n beetje de slechtste regering is die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gehad.’

U claimt in uw boek dat links ten prooi valt aan tribalisme. Wat bedoelt u daarmee?

‘Met tribalisme bedoel ik het idee dat je alleen maar een verbinding of serieuze verplichting aan gaat met mensen die tot je eigen groep behoren. Ik hoorde voor het eerst de term woke zo’n vier jaar geleden, en ik vatte het toen op als een compliment, een term die van zwarte activisten kwam en zoiets betekende als wakker zijn, de ogen geopend hebben voor de vele vormen van racisme, ook de vormen die niet opzettelijk zijn. Maar het is uitgemond in een nadruk op ras en gender, en zo’n focus binnen linkse kringen op machtsverschillen op het gebied van gender en etniciteit, dat andere grote problemen niet worden aangepakt.’

Kunt u een voorbeeld geven van dit tribalisme?

‘Er zijn voorbeelden overal om ons heen. Maar neem mijn werk bij het Einstein Forum. Ik heb kritiek gekregen op het feit dat ik niet genoeg mensen van kleur of vrouwen uitnodig voor conferenties, maar er zijn er soms gewoon niet voldoende in het specifieke wetenschappelijke veld. Ik heb de afgelopen 22 jaar mijn best gedaan om diversiteit te promoten, en ben daar grotendeels in geslaagd. Maar als feminist is er niets dat ik meer haat dan uitgenodigd worden alleen maar omdat ik een vrouw ben, er zijn er heel weinig in de filosofie, of omdat ik een joodse vrouw ben. Ik vind dat niet respectvol, het versterkt het idee alleen maar dat vrouwen minder geschikt zijn, maar dat je ze toch maar moet uitnodigen. Mijn zwarte vrienden voelen zich precies hetzelfde over promoties krijgen in naam van diversiteit.’

Maar bent u het met mij eens dat er ook veel mannen worden gevraagd voor debatten waarvoor ze eigenlijk niet de juiste competenties hebben?

'Natuurlijk, maar die nodig ik dan ook niet uit voor conferenties die ik organiseer.’

U verwijt linkse activisten dat ze minderheidsgroepen reduceren tot uitsluitend slachtoffers van racisme of seksisme. Maar feministen, antiracisten en transgender activisten zullen zeggen: dat reduceren doen wij niet, wij zetten ons juist af tegen de beperkende identiteit die ons is opgelegd

‘Zo begon woke natuurlijk ook. Het Black Lives Matter-protest uit 2020 is de grootste sociale beweging van Amerika, nooit eerder protesteerden zoveel mensen tegen racisme en waren de demonstranten zo divers: meer dan de helft was wit en dat midden in een levensbedreigende pandemie. Ik vond dat een zeer hoopvol moment in de geschiedenis, en helemaal niet tribalistisch. Trump bekritiseerde de protesten door te zeggen dat ze een gevaarlijke vorm van identiteitspolitiek waren, terwijl de demonstranten universele waarden uitdroegen: we wilden allemaal dat het politiegeweld tegen ongewapende zwarte mannen zou stoppen. Maar toen zeiden sommige leiders van Black Lives Matter dat het inderdaad identiteitspolitiek was, ze suggereerden dat het hun strijd was, en dat witte mensen hoogstens bondgenoten kunnen zijn. Nou, ik ben geen bondgenoot. Een bondgenoot is iemand wiens belangen tijdelijk samengaan met die van jou, niet iemand die ten diepste strijdt voor dezelfde principes.’

Waarom was u zo geraakt door het woord ‘bondgenoot’?

‘Omdat je, zodra je onderscheid gaat maken tussen bondgenoten en mensen die de ‘echte’ politieke strijd voeren, je linkse solidariteit vernietigt. Ik zag dat ook gebeuren in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. In 1964 was er de geweldige studentenorganisatie SNCC, die streed voor het stemrecht van de zwarte bevolking in het Zuiden. In dat jaar werden twee witte leden van de SNCC vermoord, anderen raakten zwaargewond. Maar nog geen half jaar later won Stokely Carmichael, de bedenker van de slogan black power, een stemming om alle witte leden te royeren van deze organisatie. Ik kan heus begrijpen dat zwarte mensen een leidende rol moeten hebben in deze emancipatiebeweging, maar ik vond dat echt een tribalistische actie. Het maakte het daarna extreem moeilijk om bredere steun te krijgen voor de zwarteburgerrechtenbeweging. Bij Black Lives Matter zie ik een herhaling van die zetten, en dat baart me momenteel zorgen.’

U verzet zich hevig tegen wat u beschrijft als ‘enlightment bashing’ onder linkse denkers en wetenschappers op het gebied van postkoloniale theorie: het idee dat de Verlichting, die wordt geassocieerd met rationalisme en de erkenning van individuele rechten, in feite diep eurocentrisch was.

‘Ja, dat klopt gewoon echt niet! Verlichtingsdenkers drongen er juist op aan dat Europa zichzelf zou zien vanuit het perspectief van non-Europeanen en ze namen daarmee gigantische risico’s. Een beroemd voorbeeld uit de eerste helft van de achttiende eeuw is de filosoof Christian Wolff, door wie Immanuel Kant is beïnvloed. Wolff bestudeerde Chinese filosofie en stelde dat deze van morele waarde was, al was die niet christelijk. Hij kreeg vervolgens 48 uur de tijd om zijn hoogleraarschap op te zeggen, anders zou hij worden onthoofd. Als ik activisten zie twitteren dat de Verlichting eurocentrisch is, dan denk ik: jongens, verdiep je een beetje in de geschiedenis. Mensen hebben echte offers gebracht.’

Verlichtingsdenkers wordt ook racisme verweten. Volgens sommigen is wetenschapper Carl Linnaeus met zijn classificatie van de mens, waarbij de Europese soort er het beste van af kwam, de grondlegger van wetenschappelijk racisme. De belangrijkste verlichtingsdenker Immanuel Kant schreef in 1764: ‘Deze man was vrij zwart, een duidelijk bewijs dat wat hij zei dom was.’ Hij schreef ook: ‘De mensheid bestaat in zijn grootste perfectie in het witte ras.’

‘Bijna alle verlichtingsdenkers hebben wel eens racistische opmerkingen gemaakt. Dat waren vaak ondoordachte opmerkingen, die haaks staan op hun filosofieën. Wat mensen zich te weinig realiseren is dat diezelfde denkers ook de sterkste kritiek op kolonialisme hadden, die kritiek wordt nooit geciteerd. Neem Diderot, zijn felle teksten zou je zo kunnen verwarren met die van Frantz Fanon (Frans-Martinikaanse psychiater, geestelijk vader van het post-kolonialisme, red.). Mensen graven altijd die paar racistische citaten van Kant op, maar reppen niet over zijn kritiek op kolonialisme en de universele waarden die hij uitdroeg. Kant zou de eerste zijn om toe te geven dat iedereen zijn beperkingen heeft en dat hij niet over alles gelijk had.’

Verlichtingsdenkers waren uitgesproken seksisten.

‘Dat klopt, daar kun je niet omheen. Ik heb daar lang over nagedacht, en ben op een plek uitgekomen waar ik ze enigszins kan vergeven. Ik ontdekte dat vrouwen uit die tijd gemiddeld vijf kinderen baarden, er was een gigantische kinder-moedersterfte. De levens van vrouwen waren biologisch gezien zo anders dan die van mannen, tenzij je naar het klooster ging, en daar zaten wel veel nadenkende vrouwen. De mechaniek van bevallen had zo’n beperkende invloed op vrouwenlevens en deze mannen gingen ervan uit dat dit altijd zo zou blijven, en vrouwen nooit dezelfde levens en rechten zouden kunnen krijgen.’ Ze zakt even achterover in haar stoel: ‘Ben ik deze mannen aan het verdedigen? Nee, ik probeer te begrijpen waarom denkers als Rousseau, Diderot en Kant zo hoog opgaven van het idee dat alle mensen, ongeacht etniciteit en culturele achtergrond, fundamenteel gelijke rechten hebben, maar dat niet dachten over de vrouwen die naast hen woonden.’

U stelt: naties kunnen niet leven op een dieet van slechte herinneringen. Maar hoe moeten we dan omgaan met de pijnlijke geschiedenis van het kolonialisme?

‘Natuurlijk moet je die erkennen. Ik hoorde dat jullie Rijksmuseum dat op een geweldige manier doet, en dat doet me deugd want toen ik voor mijn boek Wat we van de Duitsers kunnen leren op bezoek was in een geschiedenismuseum in Den Haag, was er niets, geen enkele verwijzing! Ik zie de omgang met onze geschiedenis een beetje als de relatie tussen ouders en kinderen. We hebben allemaal erfenissen waarvoor we niet zelf hebben gekozen, we moeten zien uit te zoeken waar we trots op zijn, wat we willen overdragen aan onze kinderen en wat we willen afwijzen. Ja, er is seksisme, racisme, kolonialisme. Maar er waren in de westerse geschiedenis ook altijd mensen die daartegen in verzet kwamen, die moeten ook worden herinnerd. Het is belangrijk om vooruitgang te erkennen, ook al is die niet altijd perfect.’

In uw boek en lezing klinkt kritiek door op de prioriteiten onder linkse mensen. Ze zouden te veel belang hechten aan voornaamwoorden en andere genderkwesties en te weinig oog hebben voor de grote gevaren.

‘Ik vind dat de voornamen-kwestie (het belang dat nonbinaire mensen aan de keuzevrijheid voor voornaamwoorden als hen of die, red.) wordt gepresenteerd alsof het een kwestie van leven en dood is. Dat is niet zo. Waar we wel mee te maken hebben is oprukkend fascisme, en op dit moment is er zelfs sprake van een nucleaire dreiging! Als fascisten erin slagen om aan de macht te komen, dan worden transgenders en non-binaire mensen als eerste onderdrukt. Wie dat niet inziet, is gewoon politie naïef. Ik ben aangevallen op deze mening, maar mij gaat het om prioriteiten stellen. Als ik als vrouw mijn rechten moest opgeven om een nucleaire oorlog te voorkomen en fascisme te bestrijden, ik dat zou doen.’

Echt?

‘Natuurlijk: als je moet kiezen tussen de rechten van een groep, en de vernietiging van de hele planeet, dan is die keuze toch zo gemaakt?’

Wat zouden linkse partijen in de tussentijd moeten doen om fascisme te bestrijden?

‘Een universele agenda formuleren die grote groepen mensen samenbrengt, een ijzersterk front vormen tegen antidemocratische krachten. Daarbij geef ik graag een historisch voorbeeld: als de sociaaldemocraten en de communisten hadden samengewerkt, dan hadden we geen Tweede Wereldoorlog gehad. Rechts is ontzettend goed georganiseerd, allerlei rechtse bewegingen en voormannen, van Steve Bannon tot het Alternative für Deutschland komen samen en nodigen elkaar uit, ze zweren samen en zijn daar zeer succesvol in. Links zou zich daar bewust moeten worden en daar veel meer naar moeten handelen.’