Woensdrechtse vuurwerkbom bij huis burgemeester was opzet, vermoedt politie

De beschadigde voordeur van de woning. Beeld ANP

De voordeur van de in het Brabantse dorp Hoogerheide woonachtige burgemeester Steven Adriaansen werd om kwart over één ’s nachts met een grote knal opgeblazen. Bij de ontploffing raakten ook de garagedeur, het afdak en de auto op de oprit beschadigd. Gewonden vielen er niet.

Van een ‘aanslag’ durft de politie nog niet te spreken. ‘Aan de andere kant denken we wel dat het een bewuste actie is’, zei een politiewoordvoerder zondagavond met enig gevoel voor understatement tegen de NOS. ‘Het zou wel heel toevallig zijn als iemand dat doet en dat dan later blijkt dat daar de burgemeester woont.’

Het is al de tweede keer in korte tijd dat een politicus uit Hoogerheide het doelwit is van een vuurwerkbom. In juli gooiden nog onbekende daders om vier uur ’s nachts een vuurwerkbom door de brievenbus van Ad Pijnen, de fractievoorzitter van het CDA in de Woensdrechtse gemeenteraad, enkele straten verwijderd van het huis van burgemeester Adriaansen. De voordeur ging aan diggelen, terwijl de brievenbus dwars door de tussendeur in de gang vloog en in de keuken belandde, beschreef Pijnen in het AD. De politie zegt te onderzoeken of er een verband is tussen de twee incidenten.

Adriaansen, sinds 2013 burgemeester van Woensdrecht, zei ‘enorm te zijn geschrokken, net als de omwonenden in de buurt. Ik tast volledig in het duister over de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op.’

Aanhoudingen zijn er nog niet verricht, heeft een politiewoordvoerder gemeld. Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, noemt de vuurwerkbom ‘absoluut verwerpelijk’. ‘Een vuurwerkbom in een woonwijk, bij een huis, het had ook heel anders kunnen aflopen.’