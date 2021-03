Woensdag debat met oude verkenners, daarna pas weer verkenningsgesprekken

Nieuwe verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) komen vrijdagochtend aan bij het gebouw van de Tweede Kamer Beeld ANP, Bart Maat

Dat zeiden Van Ark en Koolmees vrijdagmiddag bij het verlaten van de Tweede Kamer. Ze spraken vandaag onder meer met de oude verkenners en een aantal fractievoorzitters.

Woensdag is tevens de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer, die dus direct aan een belangrijk debat kan beginnen. Ollongren en Jorritsma zeiden eerder vandaag al bereid te zijn mee te werken aan een dergelijk debat. Het is wel even afwachten of Ollongren, positief getest op corona, tegen die tijd klachtenvrij is en weer uit quarantaine mag.

Meerdere fractievoorzitters, zoals Ploumen (PvdA), Dassen (Volt) en Ouwehand (PvdD), hadden al aangekondigd niet met de nieuwe verkenners over de formatie te spreken voordat er een debat met de oude verkenners was geweest. Koolmees gaf aan daar begrip voor te hebben. Daarom is besloten de gesprekken met de fractievoorzitters, die allemaal weer opnieuw moeten worden gevoerd, niet voor dat debat in te plannen.

‘Positie Omtzigt, functie elders’

De verkennerssoap brandde donderdagochtend los toen Kajsa Ollongren zich van de Tweede Kamer naar buiten haastte om na haar positieve coronatest in quarantaine te gaan. In het voorbijlopen waren haar aantekeningen zichtbaar, waarop onder meer ‘Positie Omtzigt, functie elders’ te lezen viel. Dit zou insinueren dat er tijdens de formatiegesprekken over Omtzigt gesproken is, of moet worden.

‘We hebben van de oude verkenners begrepen dat die notitie bedoeld was als een interne voorbereiding voor nieuwe gesprekken met de fractievoorzitters’, zei Koolmees daarover. Volgens hem is de frase geen conclusie uit de al gevoerde gesprekken, maar komt die voort uit verhalen over Omtzigt uit onder meer ‘kranten en talkshows’.

Beide verkenners benadrukten hoe zeer ze dit betreurden. ‘Een Tweede Kamerlid, een verkozen volksvertegenwoordiger, is onderdeel geworden van een vertrouwelijk gesprek en daarna van de publieke discussie’, zei Van Ark. ‘Dat vinden we niet goed. Het is niet van de afdeling ‘wat jammer dat je hier achter bent gekomen’, het is de afdeling ‘het had niet mogen gebeuren’’.

‘Dit had niet zo gemoeten’, zo keurde ook Koolmees het handelen van de oude verkenners af. ‘Daarom is het goed om nu helemaal opnieuw te beginnen en goed dat we een debat hebben.’