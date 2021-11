Woedende politiebondvoorzitter over rellen Rotterdam: ‘Dit is geen incident, dit is chronisch!’

Tijdens een demonstratie tegen het 2G-beleid hebben betogers verschillende vernielingen aangericht op de Coolsingel. Beeld ANP

‘Het is een wonder dat er onder de politiemensen geen zwaar gewonden zijn gevallen’, blikt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de grootste politiebond ACP, terug op de geweldsexplosie van vrijdagavond in Rotterdam. Hij maakt meteen duidelijk geen behoefte te hebben aan woorden van medeleven van ministers of andere politieke bestuurders.

Want: ‘Die doen toch helemaal niks! Ja, oeverloos emmeren over grondrechten, eindeloos praten over ziekenhuizen, en voor de rest moet de politie het maar oplossen. Wij waarschuwen al jaren en jaren voor de radicalisering van het protest, mensen die zich bedreigd voelen in hun vrijheid en op ontploffen staan. En hupsakee, de bestuurders gooien er nóg een paar maatregelen tegenaan die helemaal niet handhaafbaar zijn. En de politie mag de ellende opvangen.’

De woede van Van de Kamp over wat vrijdagavond in Rotterdam gebeurde richt zich een dag later - opmerkelijk genoeg - in eerste instantie in het geheel niet op de relschoppers die politiemensen zelfs zodanig in het nauw brachten dat er gericht geschoten moest worden. Het zijn vooral ‘bestuurders’ die bij de voorzitter van de politiebond het bloed doen koken.

‘De politie zal het wel weer fout hebben aangepakt in Rotterdam. Bestuurders doen niks fout.’ Uiteindelijk zal de agressie van vrijdagavond wel weer als ‘een ernstig incident’ worden afgedaan, voorspelt hij. ‘Wat nou incident? Dit komt wel ergens vandaan hoor. Dit is chronisch!’

Opgekropte woede

In de ogen van Van de Kamp hebben bestuurders amper oog voor de ‘sociaal-maatschappelijke’ effecten van allerhande verbodsmaatregelen in coronatijd. ‘Alles wordt alleen maar vanuit het perspectief van de gezondheidszorg beschouwd. Corona wordt een chronische ziekte, dat lijkt me wel duidelijk, en voor die andere ziekte waar we nu mee te maken hebben waarschuw ik al jaren. Het loopt gigantisch uit de hand met de opgekropte woede in de samenleving.’

Hij grijpt terug op het interview met landelijk korpschef Henk van Essen dat zaterdag in De Telegraaf verscheen. Die waarschuwde voor een almaar intoleranter wordende samenleving, voor ‘radicale onderstromen’ onder demonstranten die groeien en heftiger worden. Van de Kamp: ‘Even los van corona roepen wij dat al jaren. Eigenlijk sinds de mega bezuinigingen van 2014. Een blinde ziet de samenleving verharden, maar bestuurders negeren alles.’

Het zal best dat er hardcore relschoppers zoals voetbalhooligans tot de groep behoorden die vrijdagavond in de Rotterdamse binnenstad een ravage aanrichtte, verzucht Van de Kamp. ‘De politie had die indicatie heus wel. Er was niet voor niks ME achter de hand. Twee weken geleden bij een coronaprotest in Den Haag ging het precies zo. Groepen van buitenaf zijn razendsnel ter plekke Ze kunnen als het ware via sociale media kiezen waar ze gaan rellen.’

Tot op zekere hoogte heeft Van de Kamp nog begrip ook voor de uitbarsting van opgekropte woede. ‘Je zal maar een jongere zijn die niks mag, nergens een woning kan vinden. En je mag vooral je vertrouwen in de overheid niet verliezen. Je mag niet naar de kroeg, je mag niet naar het voetbal, straks met oudjaar mag je ook niks.’

Over dat laatste schampert Van de Kamp: ‘Tuurlijk wordt er straks niks afgestoken...Schei toch uit! De politie werd gisteren al massaal met zwaar illegale zooi bestookt.’