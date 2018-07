Woedende menigte doodt bijna 300 krokodillen

Woedende inwoners van de Indonesische stad Sorong hebben bijna driehonderd krokodillen om het leven gebracht met messen, schoppen en machetes. Het was een wraakactie voor de dood van een 31-jarige boer, die was aangevallen door twee krokodillen toen hij op zoek was naar voedsel voor zijn veestapel.

De krokodillen worden op een hoop gegooid. Foto REUTERS

Autoriteiten in West-Papoea kondigden maandag een onderzoek aan. Krokodillen vormen een beschermde diersoort. ‘Het doden van de dieren is onwettig. Ze zijn Gods schepselen en moeten beschermd worden’, zei Basar Manullang, die verantwoordelijk is voor het beheer van natuurgebieden in de regio.

De politie had zaterdag vergeefs geprobeerde een menigte tegen te houden die de krokodillen te lijf ging, kort na de begrafenis van de omgekomen boer. ‘We waren in de minderheid’, zei een lokale politiechef. ‘Het was vreselijk om te zien’, vertelde een ooggetuige, Olga, tegen The Jakarta Post. De dieren werden met touwen uit een fokkerij gesleurd en daarna afgeslacht. Het staatspersbureau Antara verspreidde foto’s van de gedode reptielen die op een hoop waren gegooid. In totaal kwamen 292 dieren om het leven, merendeels jonge krokodillen maar ook volwassen exemplaren van meer dan twee meter.

De krokodillenfokkerij was omwonenden al langer een doorn in het oog. Ze vonden dat het bedrijf te dicht bij bewoond gebied lag. De eigenaar had enkele jaren geleden een vergunning gekregen, op voorwaarde dat hij garant zou staan voor de veiligheid van de omwonenden. Natuurbeschermer Manullang zei dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om een herhaling van het bloedbad te voorkomen.

Voor zover bekend zijn er (nog) geen arrestaties verricht, maar wel ooggetuigen gehoord. Bewakers van het bedrijf kunnen beschuldigd worden van nalatigheid. Degenen die de krokodillen doodden, kunnen ook vervolgd worden wegens het toebrengen van schade aan privébezit. De eigenaar van de fokkerij overweegt een aanklacht in te dienen tegen de daders.