Woede ontvlamt in Arabische wereld over geweld tegen vrouwen, na twee moorden door afgewezen mannen

Nayera Ashraf (links) en Iman Arsheed (rechts) werden beiden binnen enkele dagen vermoord door mannen die met ze wilden trouwen. Beeld Twitter

Vorige week maandag werd de 21-jarige Nayera Ashraf vermoord in een Egyptische provinciestad, nadat ze een aanzoek had geweigerd. Uit woede stak de man in kwestie haar dood. Drie dagen later overkwam een studente in de Jordaanse hoofdstad Amman hetzelfde. Ook zij werd vermoord door de man op wiens avances ze niet was ingegaan.

De tweede moord lijkt geïnspireerd door de eerste. Op de telefoon van het slachtoffer, de 22-jarige medicijnenstudent Iman Arsheed, werd volgens Al Jazeera een sms gevonden met de tekst: ‘Als je me afwijst, zal ik je doden zoals de Egyptenaar vandaag het meisje gedood heeft.’ Een paar dagen later schoot hij haar op de universiteitscampus dood. Boze Jordaniërs op sociale media lanceerden daarna de hashtag ‘executeer de universiteitsmoordenaar’ die viral ging. Anderen schreven dat mannen een ‘nee’ moeten leren accepteren. Toen de politie de dader zondag wist op te sporen, pleegde hij zelfmoord.

Geweld tegen vrouwen

In Egypte is als gevolg van de moord in de noordelijke stad Mansoura een hevig debat losgebrand. ‘Aan de oppervlakte lijkt dit een crime passionnel’, zei de Egyptische politicoloog Said Sadek tegen de website The New Arab. ‘Maar in werkelijkheid legt dit endemische maatschappelijke problemen bloot.’

Geweld tegen vrouwen is al jaren aan de orde van de dag. Volgens onderzoek van de Verenigde Naties uit 2015 heeft 1 op de 6 Egyptische vrouwen te maken gehad met geweld door de eigen partner, of door vreemden in het openbaar. Voor seksuele intimidatie of aanranding ligt dat aantal nog een stuk hoger, namelijk 9 op de 10. Er gaan bovendien stemmen op om iets te doen aan wetsartikel 237, waarin staat dat mannen aanspraak maken op strafvermindering wanneer ze een vrouw hebben gedood om de ‘familie-eer’ te redden, bijvoorbeeld in het geval van overspel.

Hoofddoek

De discussie kreeg een bizarre wending toen een hoogleraar islamitisch recht, Mabrouk Attia, in een filmpje beweerde dat het allemaal niet gebeurd was als de jonge vrouw een hoofddoek had gedragen. Hij raadde meisjes aan zich ‘volledig te bedekken’, zodat hen niet hetzelfde zou overkomen. Meerdere vrouwenrechtenorganisaties deden vervolgens aangifte wegens opruiing. ‘Het bloed van de studente uit Mansoura kleeft aan de handen van iedere geestelijke die bij dit soort afschuwelijke incidenten begint over de kleding van het meisje’, aldus Maya Morsi, hoofd van de Nationale Vrouwenraad. Het vooraanstaande instituut waar hij werkzaam is, Al-Azhar, probeerde de zaak te sussen door een fatwa te publiceren waarin men ieder excuus voor geweld tegen vrouwen veroordeelde. Attia heeft laten weten dat hij een tijd vrijaf gaat nemen.

Volgens nabestaanden dong de moordenaar al maanden naar Nayera Ashrafs hand. Toen ze de huwelijksaanzoeken afwees, kreeg ze berichten waarin de man dreigde haar keel door te snijden. Ze bleef zoveel mogelijk thuis, en deed vergeefs aangifte bij de politie. Zondag is het proces tegen de verdachte begonnen.