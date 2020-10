Woede om hossende menigte op het Plein ter ‘afscheid’ van horeca

De partytent tegenover café Luden op het Plein. Beeld ANP

‘Ik zou me kapot schamen, hoe haal je het in je hoofd?’ Geen goed woord heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen over voor het incident op het Plein. Uitgerekend pal voor de Tweede Kamer, waar die avond werd gedebatteerd over de aanscherping van de coronamaatregelen.

BBC-correspondent Anna Holligan maakte opnamen en sprak er in een reportage haar verbazing over uit dat niemand ingreep. Het feest in Den Haag stond volgens haar model voor hoe laconiek Nederland omgaat met het coronavirus. ‘Je ziet nu waarom de Nederlandse regering de horeca aanpakt. Ik hoorde van diverse kroegbazen dat er al vier weken lang uitbundig wordt gefeest, zonder dat de politie optreedt.’

Afscheid van de horeca

Op filmpjes die op Twitter circuleren, is te zien en te horen dat het volume vol openstaat. Rond halftien lijken de feestvierders, dicht op elkaar gepakt, joelend en dansend, alles te halen uit de laatste avond voordat de horeca vier weken moet sluiten. Er werd luidruchtig ‘afscheid’ genomen van de horeca voor ten minste vier weken.

‘Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de ic liggen of wier operatie nu wordt uitgesteld’, reageerde burgemeester Van Zanen. ‘Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder.’

De aan elkaar geschakelde rode partytenten met Heineken-logo stonden voor Luden, een van de grote horecagelegenheden aan het Plein. Eigenaar John Prins wijt de uit de hand gelopen avond aan een mix van verkeerde muziek, het afscheid van de horeca en emotie, zei hij donderdag tegen Omroep West. ‘Het was geen feest. Dit mag tot 22 uur.’

Geluidsoverlast

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag kreeg de politie eerder op de avond een melding van geluidsoverlast, waarna contact werd opgenomen met de eigenaar van Luden. ‘De opdracht was helder: zet de muziek uit. Toen de overlast aanhield, is na overleg de politie langsgekomen, omdat we hoorden dat ook de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Daarna is de muziek uitgezet en werd het feest beëindigd.’

Volgens eigenaar Prins probeerde het personeel zelf bezoekers tot kalmte te manen. ‘Ik heb om half tien zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen’, zei hij tegen Omroep West. De uitbundige stemming duurde volgens Prins hoogstens een minuut of zes. ‘Op video’s is te horen dat er wordt gezegd: blijf zitten, blijf zitten.’

Luden is een van de grote horecazaken op het Plein, en het was een van de eerste zaken die maatregelen troffen om veilig op anderhalve meter te kunnen zitten. Maar wat nu blijft, is de verontwaardiging. In het Kamerdebat reageerde Lodewijk Asscher (PvdA) direct op het incident. ‘Terwijl wij hier spraken, was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang. Dat laat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken.’

Van Zanen zegt de situatie te gaan onderzoeken. ‘We gaan kijken welke stappen we kunnen nemen tegen deze zaak en tegen zijn bezoekers.’ De GGD adviseert de mensen die aanwezig waren ten minste 10 dagen in quarantaine te gaan en zich bij klachten te laten testen.