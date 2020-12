Woede om gratie voor Amerikaanse huurlingen die in Irak 14 ongewapende burgers doodden

Een uitgebrande auto nabij het Nisoor-plein, gefotografeerd een paar dagen na de schietpartij. Beeld AFP

De vier oud-militairen die in dienst waren van het omstreden particuliere beveiligingsbedrijf Blackwater, openden in dat jaar het vuur op het drukke Nisoor-plein op ongewapende burgers. De slachting markeerde een keerpunt in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Irak en wierpen ook nieuw licht op de ontwrichtende werking van particuliere beveiligingsbureaus die zich in tal van oorlogsgebieden in de strijd werpen.

Een overlevende van de slachting noemde de beslissing van Trump ‘onrechtvaardig’ tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. Een andere overlevende, de advocaat Hassan Jaber Salman, die met zijn zoontje ter plaatse was, memoreert ‘hoe werd geschoten op alles dat bewoon op het Nisoor-plein. Vrouwen, kinderen, jonge mensen, ze schoten iedereen neer.’

Ook de Hoge Commissaris van Mensenrechten van de Verenigde Naties zegt ‘diep bezorgd’ te zijn over de beslissing van de Amerikaanse president in zijn nadagen. ‘Deze vier individuen hebben straffen gekregen van 12 jaar tot levenslang, onder meer vanwege beschuldiging van moord’, zo zei woordvoerder Marta Hurtado vanuit Genève. ‘Hen vrijspreken draagt bij aan een klimaat van straffeloosheid en zal het effect hebben dat anderen zich zullen voelen aangemoedigd om dergelijke misdaden in de toekomst te plegen.’

Gratie

President Trump maakte dinsdag bekend aan 15 mensen gratie te verlenen, waaronder enkele vertrouwelingen die zouden hebben gelogen in het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016.

Trump verleende gratie aan alle vier de schuldigen aan het Iraakse Blackwater-debacle, waaronder Nicholas Slatten die in 2015 tot levenslange celstraf werd veroordeeld wegens moord. De drie anderen, Paul Slough, Evan Liberty en Dustin Heard, kregen jarenlange celstraffen voor doodslag. De oprichter van Blackwater, Erik Prince, broer van de Amerikaanse minister Betsy DeVos, is een trouwe aanhanger en geldschieter van Trump. Hij deed het bedrijf in 2010 na alle negatieve publiciteit van de hand, maar maakte onder Trump weer een comeback.

Het Openbaar Ministerie oordeelde tijdens de rechtszaak dat de vier geen enkele reden hadden om het vuur te openen op het drukke verkeersplein in Bagdad destijds. Ook werd hen zwaar aangerekend dat zij geen enkel berouw hebben getoond voor de dood van burgers. De advocaten van Blackwater hebben altijd volgehouden dat hun cliënten bovenmatig werden gestraft voor feiten die onvoldoende zijn aangetoond. Volgens de verdediging zouden de huurlingen hebben geschoten omdat zij meenden in een hinderlaag te zijn gelopen, maar hier was geen enkel bewijs voor.

Volgens de VN-mensenrechtencommissaris hebben overlevenden en nabestaanden van ‘ernstige mensenrechtenschendingen en overtredingen van internationale wetten het recht op een remedie’, zo zei woordvoerder Hurtado in haar verklaring. ‘Hieronder valt ook het recht om de daders bestraft te zien op een manier die recht doet aan de ernst van hun misdaden’.

In The Guardian suggereren Iraakse academici dat Irak na het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden onmiddellijk zal vragen om de beslissing van Trump terug te draaien. ‘Trump heeft het recht niet om deze criminelen vrij te spreken’, zo zegt de Iraakse onderzoeker Haidar al-Barzanji tegen de Britse krant. ‘Volgens Iraaks recht mogen alleen families van de slachtoffers dat doen.‘