Woede in Zuid-Korea na zelfdoding ontslagen transgender soldaat

Byun Hui-su tijdens een persconferentie in 2020. Beeld AP

Brandweermannen vonden het lichaam van Byun Hee-soo in haar huis in de stad Cheongju. Een psychisch hulpverlener had de diensten gecontacteerd, omdat die al dagen niets meer van Byun gehoord had.

Zuid-Korea geldt vooralsnog als een zeer conservatief land op het gebied van zowel gender als seksuele identiteit. Veel lhbti’ers voelen zich er niet vrij en veilig om uit te komen voor wie ze zijn en mogen niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Byun, een voormalig sergeant, meldde zich in 2017 vrijwillig voor militaire dienst en ging in 2019 naar Thailand voor haar transitie. De krijgsmacht ontsloeg haar vervolgens, omdat lhbti’ers niet welkom zijn in het leger. Daarop trad Byun in de openbaarheid met het verzoek te mogen dienen in het leger, waarbij ze haar uniform droeg en salueerde naar de verzamelde pers. ‘Ik ben een soldaat van de Republiek Korea’, zei ze met bevende stem. Ze was de eerste openlijke transgender soldaat in het land.

De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan naar Byuns dood. Hoewel er geen afscheidsbrief is gevonden, wordt aangenomen dat Byun op eigen initiatief uit het leven is gestapt. Zij zou drie maanden geleden ook al een poging tot zelfdoding hebben gedaan.

Woede

Byuns dood leidt op sociale media tot veel woede onder Zuid-Koreanen en een luide roep om anti-discriminatiewetgeving. ‘De gehele Koreaanse maatschappij draagt verantwoordelijkheid voor haar dood’, stelt een gebruiker op Daum, ’s lands op één na grootste online platform. ‘Wie haar bespotte en online kwaadaardige opmerkingen maakte omdat ze transgender was, moet stilstaan bij wat hij met haar heeft gedaan.’

Zuid-Korea, dat officieel nog altijd in oorlog is met Noord-Korea, kent een militaire dienstplicht. Alle mannen die daar fysiek toe in staat zijn, moeten twee jaar dienen in het leger. Byun, die vrijwillig diende, zei vorig jaar in haar persconferentie dat ze er als kind van droomde om het leger in te gaan. ‘Ik wil laten zien dat ik een van de geweldige soldaten kan zijn die dit land verdedigen’, zei ze toen. ‘Geef me alsjeblieft de kans.’