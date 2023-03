Woede in Spaanse regering: bouwreus (met omzet van 7,5 miljard euro) wil naar Nederland verhuizen

Het hoofdkantoor van Ferrovial, nu nog in Madrid. Beeld Getty

Ferrovial maakte dinsdag nabeurs zijn voornemen bekend om het hoofdkantoor naar Nederland te verplaatsen. De directie van het bedrijf, dat zijn geld verdient met het ontwerp, de bouw en de exploitatie van grote infrastructurele projecten, rechtvaardigt de beslissing door te wijzen op de ‘financiële stevigheid en stabiliteit’ van Nederland. Daardoor denkt het bedrijf in de toekomst onder gunstigere voorwaarden geld te kunnen lenen.

Volgens Ferrovial is Nederland ‘een belangrijk zenuwcentrum waar vele multinationale bedrijven samenkomen’. Een verhuizing zou het bedrijf aantrekkelijker maken voor jong talent en investeerders. Het kantoor van de internationale tak van het bedrijf staat bovendien al in Amsterdam. Ook een andere toekomstdroom van Ferrovial, een beursnotering in de Verenigde Staten, zou makkelijker te vervullen zijn met de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland.

En er is nog een voordeel. Een die Ferrovial niet noemt, maar waar de Spaanse bank Sabadell volgens persbureau Europa Press in een analyse wél op wijst. Met de verplaatsing kan Ferrovial tot 40 miljoen euro aan belastingen per jaar besparen door het gunstigere fiscale klimaat in Nederland. Het lokken van bedrijven met belastingvoordelen door Nederland is een terugkerende ergernis in Spanje, dat mede om die reden fel van zich af beet toen de Nederlandse regering aan het begin van de coronacrisis weigerde in te stemmen met een steunplan voor de economisch zwakkere EU-lidstaten.

‘Alles te danken aan Spanje’

Het plan komt als een schok voor de Spaanse regering. Minister Nadia Calviño (Economische Zaken) laat via een woordvoerder weten haar ‘afwijzing duidelijk te hebben overgebracht’ aan Rafael del Pino, de bestuursvoorzitter van Ferrovial (en met een vermogen van 4 miljard euro een van de rijkste mensen van het land).

Calviño spreekt van een ‘verkeerde beslissing’ van een bedrijf dat ‘alles te danken heeft aan Spanje’. ‘Het is niet acceptabel dat een bedrijf dat geboren en gegroeid is in Spanje, dankzij de publieke investeringen van de Spaanse burgers, dit gebrek aan toewijding laat zien aan zijn land.’ Ze noemt de timing ‘paradoxaal’: volgens Calviño trekt Spanje momenteel juist grote buitenlandse investeringen aan en bevindt het land zich in een ‘proces van publieke investeringen en modernisering zonder precedenten’, precies in die sectoren waarin Ferrovial zich begeeft.

Met plek dertien op de ranglijst van grootste beursgenoteerde bedrijven is Ferrovial een Spaanse gigant. Bij het bedrijf werken wereldwijd 63 duizend mensen. Voor hen verandert er met de verhuizing niets, verzekert Ferrovial.