Woede gele hesjes lijkt over zijn hoogtepunt: veel minder demonstranten op de been

Voor het eerst sinds de demonstraties van de Franse gele hesjes een maand geleden begonnen, zijn er fors minder actievoerders op de been. Na een week die werd gedomineerd door concrete handreikingen van president Macron aan de protestbeweging en een terreuraanslag in Straatsburg, lijkt het erop dat de volkswoede over zijn hoogtepunt heen is.

Op de vijfde achtereenvolgende protestzaterdag waren er volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken om twee uur ’s middags 33.500 demonstranten op de been in Frankrijk. Vorige week op hetzelfde tijdstip waren dat er nog 77 duizend. Rond het middaguur waren er 199 wegblokkades in Frankrijk, tegenover 297 vorige week. In Parijs wordt door 2.200 gele hesjes gedemonstreerd. Vorige week waren dat er nog 10 duizend.

Het merendeel van de demonstraties verloopt vreedzaam. Op een aantal plekken kwam het toch tot spanningen tussen politie en demonstranten. Op de Champs-Élysées in Parijs, waar het een groot deel van de dag rustig was, ontstonden aan het einde van de middag rellen, zij het een stuk kleinschaliger dan de afgelopen weken.

Het teruglopende aantal demonstranten is een opsteker voor president Emmanuel Macron. Maandag kondigde hij een aantal sociaal-economische maatregelen aan in een poging de gele woede in te dammen. Onder meer met een verhoging van het minimumloon hoopt de president de koopkracht van het armere deel van de Franse bevolking te vergroten.

Een meerderheid van de Franse bevolking – zo’n 65 procent - steunt de protestbeweging nog altijd, ondanks het grote aantal doden (6) en gewonden (2124) die in de marge van de demonstraties vielen. Maar het aantal Fransen dat vindt dat het zo langzamerhand wel welletjes is, neemt toe. De helft van de Fransen is van mening dat de protesten moeten stoppen, nu Macron de gele hesjes met concrete maatregelen tegemoet is gekomen.

Er zijn meer factoren die eraan bijdragen dat het gele vuur lijkt uit te doven. Sommige zijn banaal van aard. De kou bijvoorbeeld – in grote delen van Frankrijk schommelt de temperatuur rond het vriespunt – maar ook de naderende feestdagen. De vraag of de Franse lage middenklasse in groten getale bereid is om zaterdags te demonstreren in plaats van kerstinkopen te doen, kan voorlopig met nee worden beantwoord.

Waarschijnlijk heeft ook de terroristische aanslag in Straatsburg een rol gespeeld in de lage opkomst van de gele hesjes. Dinsdagavond maakte een man met een vuurwapen meerdere dodelijke slachtoffers op de bekende kerstmarkt van Straatsburg. In de nasleep van die aanslag wezen verschillende deskundigen op het feit dat de Franse politie door de massale inzet tijdens de demonstraties van de gele hesjes aan het einde van zijn latijn zou zijn. De Franse regering riep de gele hesjes op om redelijk te zijn en niet te gaan demonstreren. ‘Frankrijk heeft kalmte nodig’, zei president Macron.

De Franse politie heeft zich evenwel opnieuw op het ergste voorbereid. Net als vorige week zijn er in Parijs 8 duizend agenten op de been. De politie arresteerde in de hoofdstad tot dusver 96 mensen. Vorige week zaterdag waren dat er, met inbegrip van de avond, 900.