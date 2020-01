Woede binnen en buiten Iran nadat regime heeft toegegeven dat Oekraïense Boeing werd neergehaald

Demonstranten in Teheran, zaterdag. Beeld VIA REUTERS

Ondertussen stelt Oekraïne dat Iran alleen maar met de billen is bloot gegaan omdat haar onderzoekers bij het vliegtuigwrak bewijs hadden gevonden van een raketinslag. Zij arriveerden donderdag in Teheran, een dag nadat het toestel naar beneden was gestort. Uit foto’s die de onderzoekers hebben gemaakt, blijkt volgens Oleksi Danilov, de secretaris van de Oekraïense Nationale veiligheidsraad (SNBO) dat de cockpit bij een explosie van onderen werd geraakt. Dat zegt hij in een interview met de BBC.

‘Dit verklaart waarom wij direct niets meer hoorden van de piloten’, aldus Danilov. ‘Ze waren op slag dood.’ Alle 176 inzitten kwamen bij de crash om het leven – onder hen waren 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïeners, 10 Zweden, vier Afghanen, drie Duitsers en drie Britten.

Update #IranProtests(137):Boze Iraniërs hebben zich verzameld voor universiteit AmirKabir, onder de Hafez-brug in Teheran om te protesteren tegen t neerhalen v vlucht #PS752 & d leugens v regime.Ze scanderen tegen de oproerpolitie: Schaamteloze leugenaars!pic.twitter.com/W9rBOzkYte — Bijan (@Bijan63) 11 januari 2020

Zaterdag trokken Iraniërs in Teheran naar grote pleinen en de Amirkabir Universiteit om te rouwen om de slachtoffers, maar deze bijeenkomsten liepen al snel uit op protesten tegen de autoriteiten. Op video’s op sociale media is te zien hoe zij ‘dood aan de leugenaars’ en ‘jullie kennen geen schaamte!’ roepen, en vragen om het aftreden van de hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei. Het Iraanse persbureau Fars meldt dat foto’s van de door de VS geliquideerde generaal Soleimani werden verscheurd. Ook zondag werd er weer gedemonstreerd – niet alleen in Teheran, maar in ieder geval ook in de steden Isfahan en Babol. De Amerikaanse president Trump twitterde dat hij de bevolking steunt, en hun ‘inspirerende’ protesten volgt.

De dood van Soleimani had het nationalisme in Iran even flink aangewakkerd, maar de loyaliteit aan de autoriteiten lijkt, in elk geval onder een deel van de bevolking, te zijn verdampt. Mensen zijn woedend en zelfs media die normaal gesproken als spreekbuis van de regering fungeren, zoals het persbureau Tasnim, spraken hun afschuw uit over de manier waarop de vliegtuigramp was afgewikkeld. ‘De catastrofale manier waarop de informatie werd verspreid, was even erg als de catastrofe zelf’, schreef Kian Abdollahi, de hoofdredacteur van Tasnim, op Twitter. ‘De officials die de media foutief voorlichtten, zijn verantwoordelijk. Zij beschamen ons allemaal.’

Bij demonstraties in november vorig jaar greep de Iraanse overheid keihard in. Daarbij zijn honderden, en volgens sommige bronnen zelfs 1.500 mensen om het leven gekomen. Nu zou er traangas tegen de demonstranten zijn ingezet, en op sommige video’s zijn schoten te horen, maar het is niet bevestigd dat het de ordetroepen het vuur hebben geopend op de demonstranten.

Yes we saw how you stood with us when you threatened our cultural sites, starved Iranians with sanctions, and banned us from entering the US. How about you sit down and mind your own business?!

بشین بابا! pic.twitter.com/wbK0KZrCAE — M. Ali Kadivar محمدعلی کدیور (@MAliKadivar) 11 januari 2020

De Britse ambassadeur in Teheran, Rob Macaire, is zaterdag gearresteerd en kort vastgehouden door de politie. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft Iran daarmee het internationale recht ‘met voeten getreden’, maar verdere consequenties van de aanhouding zijn er vooralsnog niet.

‘Onbedoeld’

Zaterdag gaf Iran toe dat de Republikeinse Garde de Boeing ‘onbedoeld’ heeft neergehaald, vlak nadat het was opgestegen van het vliegveld in Teheran. De ramp vond plaats op de dag dat Iran wraak nam voor de liquidatie van generaal Qassem Soleimani, en een raketaanval uitvoerde op twee Amerikaanse bases in Irak.

Niet Amerika, maar onze vijand is hier. Ze bedoelen het islamitische regiem van @khamenei_ir #IranProtests https://t.co/saB4TMTM4c — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) 11 januari 2020

Het Iraanse leger stond op dat moment op scherp, aldus Teheran in een verklaring. De Boeing, die onderweg was naar Kiev, zou zijn afgebogen naar een ‘gevoelige militaire locatie’ van de Republikeinse Garde. Door de hoogte waarop het toestel vloog, leek het op een vijandige kruisraket en werd het neergeschoten. Degene die de raket afvuurde deed dat op eigen houtje, omdat de communicatielijnen werden verstoord. Hij had nog geen tien seconden om de beslissing te nemen, zegt commandant Amirali Hajizadeh. De commandant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het incident en zegt dat hij, toen duidelijk werd wat er was gebeurd, dacht: ‘Ik wou dat ik dood was’.

Eerder ontkende Teheran glashard dat de Boeing door hen was neergehaald, en stelde dat een technische fout de oorzaak moest zijn van het ongeluk. Berichten van deskundigen uit de VS en Canada dat het vliegtuig wel degelijk door een raket was geraakt, werden afgedaan als ‘psychologische oorlogsvoering’.

‘Grote spijt’

‘De Islamitische Republiek heeft grote spijt van deze desastreuze fout’, zei president Hassan Rohani zaterdag op Twitter. Hij bood zijn condoleances aan de families van de overlevenden aan, en zei dat er een diepgravend onderzoek zou volgen.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 januari 2020

De Oekraïense president Zelenski schreef zaterdag op Facebook dat de ochtend ‘niet goed’ begon, maar dat de waarheid in ieder geval aan het licht is gebracht. ‘We verwachten een volledig en open onderzoek, waarop de verantwoordelijken worden berecht, de lichamen van de doden worden gerepatrieerd, compensatie wordt betaald en excuses via diplomatieke kanalen worden gemaakt’, liet hij weten. De 45 Oekraïense experts die op dit moment in Teheran zijn, moeten van Zelenski volledige toegang krijgen tot het rampgebied, de gegevens en de zwarte dozen.’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski legt bloemen bij de luchthaven van Kiev. Beeld EPA

Ook wat betreft de Canadese premier Justin Trudeau komt er een regeling voor aansprakelijkheid. Hij dringt aan op transparantie en een diepgaand onderzoek naar het incident, dat in Canada wordt gevoeld als nationale tragedie. Aan boord van de vlucht waren 63 Canadezen. ‘De regering van Canada verwacht volledige medewerking van de Iraanse autoriteiten’, aldus Trudeau.

