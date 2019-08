Wodka Atomik uit Tsjernobyl, gegarandeerd zonder radioactiviteit

De makers verzekeren dat het drankje ondanks de naam niet radioactiever is dan iedere andere wodka. Beeld AFP

Het nieuwe merk is een idee van Britse geleerden die al decennia in de zone rond de half ontplofte kerncentrale werken om de gevolgen van de kernramp te bestuderen. Na de ramp werden ruim 300 duizend mensen uit de omgeving geëvacueerd en nog steeds is een gebied rond de kerncentrale niet voor bewoning geschikt.

De wodka wordt gestookt uit licht besmette rogge uit de omgeving van de kerncentrale met water uit de bodem van Tsjernobyl. Het grondwater onderscheidde zich volgens de makers in chemische samenstelling nauwelijks van het grondwater in de Champagnestreek in Frankrijk. Tegenover de BBC vertelde Jim Smith, hoogleraar milieukunde aan de universiteit van Portsmouth, dat het drankje absoluut veilig is. Bij het distilleren blijven alle onzuiverheden in het residu achter. Volgens hem hebben experts van de universiteit van Southampton de Atomik-wodka in hun laboratorium op radioactiviteit gecontroleerd, maar konden ze alleen koolstof-14 vinden in een concentratie die normaal is in de natuur.

Collector’s items

Met de productie van de Atomik-wodka willen de geleerden aantonen dat sommige delen van de zone ruim dertig jaar na de ramp veilig zijn voor het verbouwen van graan. De wodka uit Tsjernobyl wordt op de markt gebracht via The Chernobyl Spirit Company, een onderneming die heeft beloofd 75 procent van de winst terug te ploegen voor de economische ontwikkeling van de verpauperde regio.

Vroeger behoorden de inwoners van het stadje Pripjat, waar het grootste deel van het personeel van de kerncentrale woonde, tot de welvarendste laag van de bevolking. Maar sinds de ramp met de kerncentrale woont er nog maar een handvol mensen in de omgeving. Sommigen keerden al een paar jaar na de ramp terug in de gesloten zone, hoewel dat destijds nog strikt verboden was.

Voorlopig is er nog maar één fles Atomik-wodka, maar het is de bedoeling dit jaar nog 500 stuks te produceren. Die zijn vooral bedoeld voor toeristen die het gebied aandoen met speciale Tsjernobyl-tours. Maar verwacht wordt dat ze al snel zullen worden opgekocht door verzamelaars. De wodka is gestookt volgens het traditionele lokale procedé. Van oudsher stoken boeren hier hun eigen samogon oftewel huisgemaakte wodka.