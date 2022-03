WK-zilver voor Femke Bol, achter ongenaakbare Miller-Uibo. ‘Ze doet dingen die ik ook wil kunnen doen’

Femke Bol en Shaunae Miller-Uibo (links) in actie op de 400 meter. Beeld ANP

Na de harde les van een dag eerder in de halve finale, waarbij van alles fout ging en Bol ten val kwam op de finish, ging het in de eindstrijd wel volgens plan. Alleen de ongenaakbare Shaunae Miller-Uibo was beter. Zij won in 50,31 seconden. Bol kwam in 50,57 seconden over de eindstreep en haar kwelgeest van een dag daarvoor, Stephanie McPherson uit Jamaica, werd derde in 50,79. Lieke Klaver, de tweede Nederlandse in de finale op de 400 meter, eindigde op de zesde plek in 52,67.

‘Het scenario was dat ik zou winnen. Maar dit was een heel goed tweede scenario’, zegt Bol lachend. ‘Ik ben hartstikke blij. Ik heb tactisch best wel een goede race gelopen. Maar ze was gewoon beter vandaag.’

Stormachtige ontwikkeling

De 22-jarige Bol maakte in de afgelopen twee jaar een stormachtige ontwikkeling door. Ze werkte zich op naar de wereldtop op de 400 meter horden, waarop ze bij haar olympisch debuut in Tokio brons won. Ook de 400 meter zonder horden ligt haar goed. Bol werd vorig jaar Europees indoorkampioene op die afstand en won samen met de Nederlandse estafettevrouwen ook EK-goud op de estafette van de 4x400 meter.

In de Servische hoofdstad moest de geboren Amersfoortse wennen aan een nieuw wedstrijdverloop. Bol had in de afgelopen twee jaar geen enkele 400 meter verloren. Ze was het niet gewend om mensen voor zich te zien lopen en raakte van slag toen de Jamaicaanse McPherson haar in de halve eindstrijd ineens te snel af was.

In de achtervolging verkrampte Bol in de laatste meters, waardoor ze een buikschuiver maakte en met haar gezicht op het tartan klapte. Ze plaatste zich daarmee wel voor de finale. Uitgerekend Miller-Uibo liet in het verleden zien ook met een val te kunnen winnen. Zij won haar eerste olympische titel in 2016 toen ze met een snoekduik over de finish kwam. Bol is niet van plan het vliegwerk te herhalen. ‘Ik heb er heel veel van geleerd. Hoe sterk mijn tweede ronde ook is, ik kan niet alles hebben. Ik moet relaxt blijven maar ik verkrampte helemaal. Daar baalde ik heel erg van.’

In de halve finale verkrampte Bol, waardoor ze viel bij de finish. Beeld AP

Schrammetje

Na de val snelde Bol naar de fysiotherapeut om zich te laten nakijken. De schade viel mee. ‘Ik ben een hordeloopster, dus ik kan wel tegen een schrammetje.’ Daarna huilde ze even uit bij haar vriend die ook aanwezig was. Voor het eerst sinds de coronapandemie is er weer publiek welkom bij een groot atletiektoernooi.

Daarna ging de knop om. Bol zou zich niet meer gek laten maken. In de finale zorgde de Nederlandse ervoor dat McPherson haar niet opnieuw in de weg kon zitten.

Alleen Miller-Uibo verslaan, de tweevoudig olympisch kampioene op de 400 meter, dat was een ander verhaal. De reusachtige atlete boezemt haar concurrenten angst in met haar lengte van 1 meter 85. Lieke Klaver keek haar ogen uit in de halve finale, toen ze in de achtervolging op Miller-Uibo zat. ‘Ik probeerde het niet indrukwekkend te vinden. Maar dat kan gewoon niet. Ze is echt een mooie sterke vrouw. En ze loopt ook nog eens heel hard. Ze doet dingen die ik ook wil doen’, zegt Klaver.

Krachtige passen

Maar het was niet helemaal duidelijk wat de 27-jarige atlete van de Bahamas op een indoorbaan zou kunnen. Ze laat zich daar zelden zien omdat ze geen groot fan van het hectische werk tijdens de twee rondes op de kortere 200 meter-baan. Ze heeft door de vele bochten extra moeite het juiste ritme te vinden met haar lange, krachtige passen. Ze leek er in Belgrado niet veel last van te hebben, maar er was dan ook niemand die het haar moeilijk maakte.

Na het brons op de WK indoor in 2014 sloeg Miller-Uibo het indoorseizoen, op een enkele race na, standaard over. In coronatijd besloot Miller, die in 2017 trouwde met de tienkamper Maicel Uibo uit Estland, voor de lol toch twee wedstrijden mee te pakken. Vorig jaar liep ze in januari één keer een 200 meter en in februari een 400 meter, waarop ze haar persoonlijke record aanscherpte tot 50,21.

Aan die tijd kwam ze niet in Belgrado. Terwijl Bol met de Nederlandse vlag over haar schouders een ereronde liep, bleef de wereldkampioene op de grond liggen om op adem te komen. Ze gaf liggend een interview en liep daarna in haar ééntje een ronde door het stadion.

Bij Bol kan nu opnieuw de knop om. Ze wil zondag met de Nederlandse estafettevrouwen nog op het podium komen op de 4x400 meter.