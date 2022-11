WK voetbal werkt als een magneet voor jonge gokkers. Is online gokken te laagdrempelig geworden?

Met het WK op komst zijn dit gouden tijden voor goksites, en gevaarlijke tijden voor de – vaak jonge – gokkers. Hoewel gokbedrijven sinds de legalisering een zorgplicht hebben, is het maar de vraag of dat veel schade zal voorkomen. Dat weet ook ervaringsdeskundige Jelle (29).

Ze zouden een ontspannen zonvakantie tegemoetgaan in een Egyptische badplaats. Alles was geregeld, had Jelle (op dat moment 23 jaar) zijn toenmalige vriendin op het hart gedrukt. Maar wat zij nog niet wist en hij wel, is dat ze nooit zouden vertrekken. Bij de touroperator stond nog een flink bedrag open.

Van het geld van de vier leningen die Jelle in die periode had afgesloten bij zijn bank (16.500 euro) was niets meer over. Nu de vakantie naderde, wist hij dat er een einde zou komen aan het geheim dat hij al zeven jaar met zich meedroeg. Alleen al de gedachte daaraan was zo weerzinwekkend dat hij op de dag van vertrek naar het spoor reed. Op tafel bij zijn ouders liet hij een brief achter. De strekking: het is voor iedereen beter als ik er niet meer ben. Over zijn gokverslaving repte hij met geen woord.

In de verslavingszorg zijn gevallen zoals Jelle niet onbekend. Gokken staat daar ook wel te boek als een verborgen verslaving: anders dan bij overmatig drank- of drugsgebruik, dat fysiek zijn sporen nalaat, blijft een gokverslaving veelal verborgen. Er wordt pas hulp gezocht als de bodem is bereikt.

Juist om die reden gingen bij verslavingsdeskundigen alle alarmbellen af toen de Kansspelautoriteit, die toezicht houdt op de gokbranche, eind september naar buiten bracht dat alleen al in de eerste helft van dit jaar online voor 486 miljoen euro was vergokt. Het totaalbedrag zal waarschijnlijk nog dit jaar de miljard passeren, voorspelde de toezichthouder. Dit vooral vanwege het WK, dat zondag begint en traditiegetrouw gepaard gaat met veel weddenschappen.

Witwaspraktijken

Dat de Kansspelautoriteit voor het eerst inzichtelijk kon maken hoeveel geld Nederlanders verspelen in onlinecasino’s, is te danken aan de vorig jaar oktober ingevoerde wet Kansspelen op Afstand (KOA). De online-gokmarkt is sindsdien gereguleerd: alleen gokbedrijven met een licentie mogen kansspelen aanbieden. Illegale websites riskeren een boete. ‘Een enorme verbeterslag’, noemt Peter-Paul de Goeij, de directeur van brancheorganisatie NOGA, het. De wet bemoeilijkt volgens hem witwaspraktijken en zorgt ervoor dat er gerichter kan worden ingezet op preventie.

Maar verslavingsdeskundigen zijn sceptisch: zij vrezen dat de markt door de legalisatie alleen maar verder zal groeien en dat daarmee ook het aantal verslaafden toeneemt. Herbert Damoiseaux, preventiewerker bij Mondriaan, een ggz-instelling die ook verslavingszorg aanbiedt, maakt zich vooral zorgen over de groep jongvolwassenen. Uit de cijfers van de Kansspelautoriteit blijkt dat zij bovengemiddeld actief zijn op goksites: één op de vijf accounts (van de 563 duizend actieve accounts in totaal) is in handen van een speler tussen de 18 en 23 jaar.

‘Het gaat om een groep die vanwege hun nog onvolgroeide hersenen eerder impulsieve beslissingen neemt, zonder zich bewust te zijn van de consequenties’, zegt Damoiseaux. Die kunnen gigantisch zijn. ‘We komen mensen tegen die al hun spaargeld of een studiefonds voor de kinderen hebben vergokt. Ze schamen zich te pletter en denken: als ik nou nog één keer een klapper maak, dan ben ik van al mijn problemen af. Maar in de praktijk komt die klapper er nooit en raken ze alleen maar dieper in de schulden.’

Ook Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vreest voor een toename van het aantal gokverslaafde jongvolwassenen. ‘Gokken heeft de potentie om de nieuwe sigaret te worden’, zegt ze. Vroeger hadden gokkers die onderuitgezakt achter een fruitautomaat zaten volgens Olfers nog een imagoprobleem. ‘Die werden zielig gevonden.’ Maar tegenwoordig is gokken achter een laptop of op een mobiele telefoon onder de jeugd volledig genormaliseerd. ‘Het is heel laagdrempelig geworden, net als met het spelen van games.’

Een rush

Voor Jelle was gokken in eerste instantie onschuldig tijdverdrijf. Zeker de helft van de jongens uit de klas van zijn mbo-opleiding zette via Unibet weleens geld in op voetbalwedstrijden. In de tussenuren waren ze geregeld in het casino te vinden.

Het begon pas problematisch te worden toen Jelle ook in zijn eentje begon te gokken. Al het geld dat hij verdiende met zijn bijbaantje in een winkel ging eraan op. Om de gaten te vullen, sloot hij leningen af. Het gokken werd een manier om te ontsnappen aan de realiteit; die van steeds verder oplopende schulden. ‘Als ik speelde, raakte ik in een rush’, zegt hij. ‘Dan was ik even helemaal afgesloten van de buitenwereld.’

De dag dat hij met zijn vriendin naar Egypte zou vertrekken, werd uiteindelijk ook de dag dat er een einde kwam aan zijn geheim. Hij keerde terug van het spoor en biechtte thuis alles op. ‘Er zijn heel veel tranen gevloeid. Maar wat me vooral is bijgebleven is dat iedereen heel ondersteunend was. Ze zeiden: we gaan je helpen.’

Er volgde een verslavingstraject. Twee jaar lang bleef Jelle clean. Hij woonde inmiddels op zichzelf en had een goede kantoorbaan als manager bedrijfsvoering. Maar met het maandelijks ontvangen van een salaris, nam ook de verleiding om weer te gaan gokken toe. ‘Toen is het compleet uit de hand gelopen’, zegt hij. Om zijn schuldeisers te betalen, begon hij te frauderen met geld van zijn werkgever. Na anderhalf jaar liep hij tegen de lamp. Omdat de zaak nog voor de rechter moet komen, wil hij verder geen details kwijt.

Toen de markt vorig jaar werd gelegaliseerd, bevond Jelle zich op het dieptepunt van zijn verslaving. De overvloed aan reclames, met onder anderen oud-voetballer Wesley Sneijder in de rol van Koning Toto, gaven hem het gevoel in ‘juiste handen’ te zijn. ‘De legale sites waren een stuk gebruiksvriendelijker. Het storten en uitbetalen van grote bedragen was een stuk makkelijker dan bij de illegale casino’s.’

In twee maanden tijd verspeelde hij meer dan 40 duizend euro bij Betcity, een van de grootste aanbieders. Hij wist: dit gaat te ver. In een chatgesprek vroeg hij het platform om zijn account te sluiten. ‘Hun reactie was: wat jammer dat je gaat.’ Betcity wil, ondanks herhaalde verzoeken, niet reageren op vragen van de Volkskrant.

Zorgplicht

Sinds de nieuwe wet is ingegaan, hebben gokbedrijven wettelijke zorgplicht. Zodra ze problematisch gedrag bespeuren, moeten ze ingrijpen. Hoe aanbieders dit doen – bijvoorbeeld door mailtjes en pop-ups te versturen of gokkers op te bellen – mogen ze zelf bepalen. Dit plaatst ze in een dubbelzinnige positie, vindt hoogleraar Marjan Olfers. ‘Gokbedrijven hebben er alle belang bij om zo veel mogelijk spelers aan zich te binden. Dan kun je niet verwachten dat ze adequaat ingrijpen zodra iemand verslaafd dreigt te raken. Dat zijn nou juist de spelers waar ze het meest aan verdienen.’

Dat er geen objectieve maatstaf is voor wanneer gokgedrag problematisch is, maakt het inderdaad lastig om toezicht te houden op de zorgplicht, zegt ook Jan Erik van der Werff, woordvoerder van de Kansspelautoriteit. ‘Er is discussie in de Kamer hoe dit strakker kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld door spelerslimieten te hanteren. Ook doen we momenteel onderzoek naar een nadere invulling van de zorgplicht, door te kijken hoe dit in het buitenland is georganiseerd.’

‘Geen enkele aanbieder zit te wachten op verslaafde spelers’, zegt Marc Smit, directeur van Tombola, de grootste bingosite van Nederland. ‘We willen namelijk dat gokkers over een langere periode terug blijven keren.’ Hij vindt dat gokbedrijven ten onrechte in het verdomhoekje zitten, alsof ze er alleen maar op uit zijn om mensen geld af te troggelen. ‘Terwijl je het meer moet zien als een dienst waarmee entertainment en ontspanning wordt aangeboden, net zoals Netflix of HBO.’

Smit doet er naar eigen zeggen alles aan om gokkers zo verantwoord mogelijk te laten spelen, bijvoorbeeld door ‘heel lage’ stortingslimieten in te stellen: 500 euro per maand voor spelers tussen de 18 en 23 jaar en 2.500 euro voor volwassen (ter vergelijking: volwassen spelers kunnen bij Holland Casino 15 duizend euro per dag opnemen).

Ook kunnen spelers die in korte tijd grote bedragen vergokken of vaak ’s nachts inloggen, een telefoontje verwachten van een speciaal hiervoor getrainde medewerker van Tombola. ‘Het enige wat ze kunnen doen is spelers constant confronteren met hun speelgedrag, adviseren of naar de juiste instanties verwijzen. We zijn geen verslavingsdeskundigen’, zegt Smit. Het bevriezen van een account van een probleemgokker heeft in zijn ogen weinig zin. ‘Want dan zijn er nog 21 andere goksites waar iemand naartoe kan gaan, het illegale aanbod buiten beschouwing gelaten.’

Loket Kansspel

Ook de overheid lijkt te worstelen met de verantwoordelijkheid die zij heeft in het bewaken van de dunne scheidslijn tussen entertainment en verslaving. Met Toto en Holland Casino, de twee gokbedrijven van de staat, worden jaarlijks miljarden verdiend – geld dat wordt uitgegeven aan goede doelen en sport. De kansspelbelasting van 29 procent die gokbedrijven sinds de legalisatie van de markt over hun omzet moeten betalen, komt daar voor de overheid bij.

Intussen probeert de overheid met allerhande maatregelen aan haar zorgplicht te voldoen. Zo kunnen gokkers zich uit zelfbescherming inschrijven in het register Cruks, waarna ze voor ten minste zes maanden niet terechtkunnen op websites van (legale) aanbieders. Al 26.621 Nederlanders hebben dit gedaan, laat de Kansspelautoriteit weten. Daarnaast heeft de overheid een centraal aanspreekpunt ingericht, waar probleemgokkers zeven dagen in de week op elk gewenst tijdstip (ook ’s nachts) terechtkunnen bij een team van psychologen en psychotherapeuten: het Loket Kansspel.

Hoogleraar Marjan Olfers vindt het ‘een lastige gedachte’ dat de overheid sinds een jaar ook zelf online-kansspelen aanbiedt. ‘Het oorspronkelijke idee erachter is dat als mensen al gokken, dat ze dit dan beter bij een verantwoord overheidsbedrijf kunnen doen. Maar ik vind dat we ons moeten afvragen of de overheid die rol überhaupt op zich moet nemen.’

Voor Jelle is er een nieuwe fase aangebroken. Hij is voor de tweede keer afgekickt, is begonnen aan een zorgopleiding en heeft een ‘superleuke’ nieuwe vriendin, met wie hij samenwoont. Sinds is uitgekomen dat hij geld van zijn werkgever heeft verduisterd, voelt hij vooral veel opluchting. Er is een einde gekomen aan zijn dubbelleven, dat hem ‘van binnen helemaal sloopte’. Wekelijks bezoekt hij nu de praatgroep voor anonieme gokkers (AGOG).

Het groepsgesprek ging deze week over het WK. Er werd een gewetensvraag gesteld: wat te doen als er op werk een voetbalpoule wordt opgezet? ‘Ik pas daar nu voor’, zegt Jelle. ‘Want ik weet dat ik dan een maand lang iedere dag naar wedstrijden ga kijken met het gevoel: ik wil mijn weddenschap winnen.’

Terugkijkend op al die jaren dat hij gokte, had hij gewild dat er eerder was ingegrepen. ‘Iedereen heeft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid’, zegt hij. ‘Maar ik was niet meer in staat om de juiste keuzes te maken. Het had mij heel erg geholpen als gokaanbieders me meer speldenprikjes hadden gegeven, door te waarschuwen en te adviseren. Dan was er misschien een zaadje geplant om op een later moment te stoppen.’