WK-kwalificatieduel leidt tot diplomatieke ruzie: is Kosovo nu land of territorium?

De spelers van Kosovo wonen een training bij in het La Cartuja stadion in Sevilla, Andalusië, Spanje. Beeld EPA

Toen de Spaanse voetbalbond begin deze maand immers twitterde de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar te beginnen tegen ‘Griekenland, Georgië en het territorium Kosovo’, schoot dat de Kosovaren totaal in het verkeerde keelgat. Zeker toen Spaanse sportkrant Marca een dag later opschreef dat zowel de Kosovaarse vlag, als het volkslied zullen worden geweerd tijdens de wedstrijd in Sevilla. ‘De wedstrijden van de Kosovaarse nationale ploeg moeten worden gespeeld met volkslied en vlag. Anders spelen we niet’, dreigde de Kosovaarse bond.

Kosovo, een van de jongste landen ter wereld, scheidde zich in 2008 af van Servië, zeer tegen de zin in van de meeste Serven. Daarin staan die Serven niet alleen: slechts 98 van de 193 VN-lidstaten erkennen Kosovo als onafhankelijk land. De rest beschouwt het gebied als een afvallige provincie van Servië.

Dat zijn hoofdzakelijk landen die loyaal zijn aan Servië of aan de Servische bondgenoten Rusland en China, maar op de lijst staan ook vijf EU-landen, waaronder Spanje. Dat land weigert Kosovo te erkennen omdat het geen precedent wil scheppen voor opstandige regio’s binnen de eigen grenzen, zoals Catalonië en Baskenland.

Voor Kosovo is het lastig toetreden tot de EU, nu 5 van de 27 lidstaten het land niet erkennen. En het heeft bijvoorbeeld ook nooit mogen deelnemen aan het Eurovisie Songfestival.

Hoofdpijndossier

Gelukkig voor de inwoners was er in 2016 ook goed nieuws, toen zowel de wereldvoetbalbond Fifa als de Europese voetbalbond Uefa het land verwelkomden waardoor Kosovo eindelijk aan internationale gebeurtenissen kon deelnemen die tot blijdschap zouden leiden in plaats van ruzie.

Althans, op papier, want in de praktijk blijkt het nationale voetbalelftal uit te groeien tot een nieuw hoofdpijndossier. In vier jaar tijd moesten er al twee wedstrijden worden worden verplaatst omdat landen weigerden de elf Kosovaren te ontvangen. Tijdens de loting voor het aanstaande WK in Qatar kwam ­Kosovo eigenlijk in groep A terecht, ware het niet dat Servië daar al in zat en zowel Servië, Bosnië als Rusland niet in dezelfde groep als Kosovo mogen zitten, waardoor het land in groep B werd geplaatst.

In die groep treft het vanavond dus Spanje. En hoewel de Spaanse voetbalbond inmiddels heeft beloofd zowel de Kosovaarse vlag als het volkslied toe te staan, zijn de problemen voor Kosovo niet voorbij. Na Spanje wacht Kosovo in diezelfde groep B namelijk een serie wedstrijden tegen Griekenland en ­Georgië, twee landen die al 13 jaar lang weigeren Kosovo te erkennen.