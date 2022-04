‘Wittebroodsweken’ lijken voorbij, eerste Oekraïense vluchtelingen nemen alweer afscheid van gastgezin

In het asielzoekerscentrum in Ter Apel worden sinds eind februari vluchtelingen uit Oekraïne opgevagen. Beeld Vincent Jannink / ANP

‘Ik ben nóg bezig die rooklucht het huis uit te krijgen’, vertelt ze een dag nadat ze haar Oekraïense logees naar het gemeentehuis heeft begeleid. Ze wil niet met haar achternaam in de krant, omdat ze op Facebook vervelende reacties kreeg op haar verhaal. ‘Mensen schrijven: je had betere afspraken moeten maken. Dat heb ik gedaan. Alleen werden die afspraken niet nagekomen.’

Cindy en haar gezin zijn niet de enigen die alweer afscheid hebben genomen van hun Oekraïense logees. Verschillende veiligheidsregio’s signaleren deze week dat het steeds vaker voorkomt dat Oekraïense vluchtelingen die bij mensen thuis onderdak vonden hun gastgezin weer verlaten.

Stress

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn de ‘wittebroodsweken’ nu duidelijk voorbij. ‘We zien dat steeds meer particuliere gezinnen hun vluchtelingen komen afleveren bij onze registratieplek in Eindhoven’, zegt een woordvoerder. In Brabant vinden ze dat een zorgelijke ontwikkeling. ‘Deze vluchtelingen hebben al een heel lastige weg achter de rug. Als ze weer verhuizen, ga je juist een bron van stress toevoegen.’

Soms is een gebrek aan privacy de oorzaak dat de opvang bij mensen thuis misloopt. Maar ook cultuurverschillen of een taalbarrière leiden tot frustraties. ‘Het gaat niet mis omdat mensen naar zijn, maar gewoon omdat twee weken een vakantieappartement delen met je beste vrienden al een opgave is’, schreef Danielle Braun, oud-directeur van een asielzoekerscentrum, eerder in een opiniestuk. ‘Maar weinig mensen realiseren zich dat mensen in nood na een aantal dagen niet dankbaar en niet gezellig zijn.’

Van alle kanten klinkt daarom het advies voor gastgezinnen om zich aan te melden bij een bemiddelingsorganisatie voor een ‘zorgvuldige kennismaking’. Maar sommige Nederlanders duurt dat allemaal veel te lang. ‘Ik zit ook niet te wachten op zo’n maatschappelijk werkertje over de vloer die komt beoordelen of ik wel voldoe’, zegt Cindy uit Tiel. Daarom zocht ze op Facebook contact met iemand die zelf een bus Oekraïners ging ophalen in Polen.

Rommelig

Dat verloopt rommelig. Eerst krijgt Cindy de vraag of ze plek heeft voor een of twee vrouwen, later gaat dat toch niet door. Als de bus op een paar uur rijden is van Maastricht, de afgesproken overdrachtsplek, komt het verzoek onderdak te bieden aan een echtpaar.

Ze heeft eigenlijk een voorkeur voor vrouwelijke gasten, maar vooruit, denkt Cindy. Spoorslags treint ze naar Zuid-Limburg. ‘Daar bleek de man een Syriër te zijn met een Oekraïens paspoort. Daar was vooraf niets over gezegd, anders had ik er niet mee ingestemd. Een moslim past niet echt bij ons gezin. Maar als de mensen voor je staan, wijs je ze niet de deur.’

Het stel, 52 en 47, vertelt Cindy dat ze uit Marioepol komen en een 25-jarige zoon hebben achtergelaten. Ze nemen in Tiel hun intrek op een kamer op de eerste verdieping. ‘Omdat wij geen rokers zijn, vroeg ik ze vriendelijk niet binnenshuis te roken. Toch stak de man op hun kamer peuken op.’ Ook krijgt Cindy de indruk dat hij ’s nachts in de wasbak in de badkamer boven plast, in plaats van op de wc beneden.

Afscheid

Als ze op straat in gesprek raken met een Georgische inwoner van Tiel, vertelt zij volgens Cindy dat andere Oekraïners in een opvang zitten met twee kamers voor zichzelf. Dezelfde avond nog krijgt Cindy een appje van de Georgische vrouw, die heeft aangeboden te tolken. ‘Ze schreef mij dat mijn gasten haar hadden gezegd dat ze weg wilden. Toen dacht ik: jullie willen weg, dan wil ik nu ook van jullie af.’

Maandag heeft ze het stel na een logeerpartij van drie dagen begeleid naar het stadhuis. ’s Avonds heb ik ze nog even geappt om te vragen waar ze terecht waren gekomen. Ze zaten toen in Nijmegen, in een sporthal met honderden bedden.’