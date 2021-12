Witte rook op het Binnenhof: VVD, D66, CDA en CU bereiken coalitieakkoord, begin januari kabinet Rutte IV

Mark Rutte en Sophie Hermans (VVD) vertrekken maandagavond na de coalitieonderhandelingen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘We zijn heel blij dat we eruit zijn, het had iets van een tangverlossing’, zei CDA-leider Wopke Hoekstra maandagavond over de moeizame geboorte van het coalitieakkoord. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vond de onderhandelingen bij vlagen ‘pijnlijk’ en voelt nu vooral ‘verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan’. VVD-leider Mark Rutte vindt het een ‘goed akkoord’, maar wil er pas ‘later deze week’ over praten. D66-leider Sigrid Klaag klonk nog het meest optimistisch: zij legt het resultaat dinsdag met ‘plezier en hoop’ voor aan haar fractiegenoten.

Veel reden voor een juichstemming is er niet. De partijleiders zijn vooral opgelucht over het naderende einde van de langste kabinetsformatie ooit in de Nederlandse geschiedenis. Dinsdag is het 272 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. Voordat het nieuwe kabinet op het bordes staat, tikt de teller misschien wel de 300 dagen aan.

Woensdag presentatie akkoord

De weg naar het bordes is nog ietwat hobbelig. Het coalitieakkoord kan in de loop van dinsdag nog licht bijgesteld worden indien eventuele bezwaren van de fracties onoverkomelijk zijn. De partijleiders Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers komen dan weer bijeen om te praten over mogelijke aanpassingen. Grote wijzigingen worden echter niet verwacht.

Als de fracties niet teveel dwars liggen, presenteren de vier partijleiders woensdag de nieuwe regeerplannen, waarna de Tweede Kamer er naar verwachting donderdag over debatteert. De winnaar van de verkiezingen, VVD-leider Mark Rutte, kan dan op zijn vroegst vrijdag als formateur gesprekken beginnen met potentiële bewindslieden. Hij zal daar deels in het kerstreces mee doorgaan. Het nieuwe kabinet-Rutte IV kan dan in de tweede week van januari aan de slag.

Stephan Schrover (directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst), Carola Schouten (ChristenUnie) en informateur Wouter Koolmees (D66) buiten tijdens de formatie op maandag 13 december. Beeld Freek van den Bergh

De planning is uitermate strak en houdt geen rekening met eventuele onverwachte gebeurtenissen. De rest van deze week zit sowieso al erg vol, met onder meer een persconferentie, een debat over corona (dinsdag en woensdag), en een Europese top (donderdag en een deel van vrijdag). Veel ruimte om het nog over de formatie te hebben is er niet.

Miljarden voor klimaat en woningen

Over de inhoud van de nieuwe regeerplannen is formeel nog niets bekendgemaakt. De vier partijleiders zwegen daar maandagavond wederom over. Door eerder gelekte documenten is het wel zo goed als zeker dat het nieuwe kabinet miljarden wil gaan uitgeven aan klimaat- en stikstofplannen, bestrijden van het woningtekort, aan onderwijs en kinderopvang.

Zeker voor D66-leider Kaag wordt het spannend of haar fractie en achterban de nieuwe regeerplannen progressief genoeg vindt. Zij verzette zich lang tegen een doorstart van het oude kabinet, omdat zij niet door wilde op de oude voet. Op zijn beurt verzette VVD-leider Rutte zich tegen Kaags voorkeursvariant om samen te werken met een ‘linkse wolk’ van PvdA en GroenLinks.

Eind september doorbrak Kaag de impasse en besloot zij toch met haar oude coalitiegenoten VVD, CDA en CU te onderhandelen. Zij beloofde haar fractie en achterban een progressievere koers. Dinsdag en woensdag zal moeten blijken of dat is gelukt.