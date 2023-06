Witte Huis trekt alle registers open voor Indiase premier Modi, ‘een van de belangrijkste bezoeken van onze tijd’

President Biden en premier Modi vorig jaar op de G20-top op Bali. Beeld Prasetyo Utomo / Anadolu Agency via Getty

De rode loper zal zijn uitgerold. Een sterrenkok heeft een smaakvol diner voorbereid. Op een gala, speciaal georganiseerd voor zijn komst, lopen gasten rond in hun mooiste jurken en pakken. Ook president Joe Biden zal zich van zijn beste kant laten zien. Als de Indiase premier Narendra Modi donderdagavond het Witte Huis binnenwandelt, wordt hij overladen met liefde.

Maar of die show iets zegt over hoe dol de Amerikanen op hem zijn, valt te betwisten. Nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en China steeds groter worden, voelt het Witte Huis zich genoodzaakt om de banden met andere Aziatische landen te versterken. Het machtige India kunnen ze hierbij goed gebruiken.

‘Het zal historisch worden’, zei Jake Sullivan, de buitenlandwoordvoerder van het Witte Huis, woensdag. Hij verwacht dat de VS en India deze week nieuwe militaire en technologische deals sluiten. ‘Dit wordt een van de belangrijkste bezoeken van onze tijd.’

Dit is alweer de zesde keer dat de Indiase premier in Washington is. De twee landen werken de laatste jaren steeds meer samen op het vlak van veiligheid en technologie. Ook wisselen ze militaire inlichtingen uit. Het is niet alleen het intimiderende gedrag van China dat India en de VS in elkaars armen duwt.

De Amerikanen zoeken bondgenoten in de oorlog in Oekraïne. In de wandelgangen van Washington wordt India een ‘swing state’ genoemd. Omdat het niet vierkant achter Rusland staat, valt ermee te praten. De Indiërs willen hun status op het wereldtoneel vergroten. Ook zien ze in de VS allerlei kansen voor zakendeals. Nog voor zijn ontmoeting met Biden ging premier Modi dinsdag langs bij Elon Musk, die Tesla ‘zo snel mogelijk’ naar India wil brengen.

Mensenrechtenschendingen

Hoe feestelijk Modi’s ontvangst in het Witte Huis donderdag ook zal zijn, de toenadering met India zit de Amerikanen niet helemaal lekker. Sinds de rechts-nationalistische Modi de macht heeft overgenomen, drijft India steeds verder weg van een democratie. Vorig jaar april zeiden de Amerikanen ‘de mensenrechtenschendingen in India goed in de gaten te houden’.

Laat Joe Biden nou net de leider zijn die zich op het wereldtoneel graag uitspreekt over de strijd die er gaande is ‘tussen democratie en autocratie’. Een groep progressieve Congresleden heeft Biden per brief opgeroepen om met Modi te praten over het geweld tegen religieuze minderheden in zijn land en de onderdrukking van journalisten.

Het lijkt er niet op dat Biden hier lang bij zal stilstaan. ‘We delen onze standpunten’, zei Jake Sullivan, de buitenlandwoordvoerder van het Witte Huis woensdag, ‘maar we gaan ze niet de les lezen.’ Twee Congresleden zijn van plan om Modi’s toespraak aan het Amerikaanse congres donderdag te boycotten.

Spanningen met China

Ook in China probeerden Amerikanen deze week spanningen weg te nemen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, bracht na vijf jaar weer eens een ministerieel bezoek aan het land. Aanvankelijk leken zijn ontmoetingen voorspoedig te verlopen. Blinken en president Xi Jinping spraken onder meer af om de komende met elkaar in gesprek te blijven. Een dag later ging het alweer mis.

Op een bijeenkomst in Californië noemde Joe Biden de Chinese leider ‘een dictator’. De Chinezen waren woest. Woensdag noemde een woordvoerder van de Chinese regering Bidens opmerking ‘een provocatie’. Deze laatste botsing met China maakt het bezoek van premier Modi nog belangrijker. In Washington zullen ze hopen dat Joe Biden donderdagavond geen flaters maakt in het bijzijn van zijn Indiase gasten.