Witte Huis trekt accreditatie CNN-verslaggever in na vragenuurtje

Tijdens een persconferentie eerder op de dag over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen kwamen Trump en Acosta hard in botsing, toen Acosta vragen stelde over Trumps opmerkingen over immigranten tijdens de verkiezingscampagne.

Toen Trump zei dat hij genoeg had van de vragen, probeerde een medewerkster van het Witte Huis de CNN-verslaggever de microfoon af te pakken. Hij weigerde in eerste instantie de microfoon terug te geven, omdat hij nog meer vragen had. Huckabee Sanders noemde het ‘absoluut onacceptabel’ dat Acosta daarbij ‘een jonge vrouw die gewoon probeert haar werk te doen als een stagiaire van het Witte Huis’ met zijn handen aanraakte.

Acosta ontkent dat hij de jonge vrouw met opzet heeft aangeraakt en noemt die beschuldiging ‘een leugen’. Op beelden is inderdaad te zien dat Trump de verslaggever afkapt met ‘dat is genoeg’ en de vrouw opstaat. Zij probeert de microfoon uit de handen van Acosta te trekken, maar die zegt ‘pardon mevrouw’ en houdt hem vast. De aanrakingen gebeuren op het initiatief van de medewerkster, niet van de journalist. Die gaat door met het stellen van zijn vraag, terwijl de vrouw weer gaat zitten.

CNN stelde in een verklaring dat ‘de voortdurende aanvallen op de pers van deze president te ver zijn gegaan’. De uitsluiting van Acosta is ‘bedreigend voor de democratie’, aldus de zender. Acosta bevestigt op Twitter dat hij niet meer welkom is in het Witte Huis.

