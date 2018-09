Witte Huis roept onderminister van Justitie op het matje; ontslag dreigt

Rosenstein is degene die speciaal aanklager Robert Mueller tot ergernis van Trump heeft aangesteld. Hij houdt vanuit het ministerie van Justitie toezicht op het onderzoek naar vermeende contacten van Trumps entourage met Rusland tijdens de strijd om het presidentschap in 2016.

Afgelopen vrijdag kwam The New York Times met een verhaal dat Rosenstein vorig jaar aan zijn eigen medewerkers en de FBI had gevraagd geheime opnames te maken van de (telefoon)gesprekken van Trump. Volgens anonieme bronnen van de krant hoopte Rosenstein dat er op deze manier zoveel belastende informatie boven water zou komen, dat artikel 25 van de Grondwet van kracht kan worden. Dat behelst dat de president kan worden afgezet als de vicepresident en een meerderheid van de regering menen dat het staatshoofd niet langer in staat is zijn taken uit te voeren.

Rosenstein heeft dit bericht vrijdag ontkend. Hij noemde de publicatie ‘onzorgvuldig en feitelijk onjuist’, en zei geen enkele reden te zien om het bewuste wetsartikel toe te passen, gezien zijn persoonlijke ervaringen met Trump.

Geruchtenstroom

Maandagochtend (lokale tijd) kwam er een geruchtenstroom op gang toen Rosenstein naar het Witte Huis reed. Hij zou zelf op willen stappen of ontslagen worden, zo meldden Amerikaanse media. Rosenstein heeft vervolgens telefonisch met de president gesproken. ‘Ze hebben uitgebreid gepraat over de recente nieuwsverhalen’, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. ‘Donderdag zullen zij elkaar ontmoeten.’ Trump is op dit moment in New York.

Het is nog niet duidelijk wat een eventueel vertrek van Rosenstein zou betekenen voor het onderzoek van Mueller, of wie het toezicht hierop zou overnemen.