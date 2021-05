Witte Huis roept bevolking op te stoppen met hamsteren benzine na hack pijpleiding

In het oosten van de Verenigde Staten was er dinsdag een run op benzine. Beeld EPA

Automobilisten van Virginia tot Florida sloegen dinsdag, op de vijfde dag van de hack van Amerika’s grootste pijpleiding, benzine in omdat ze vreesden dat er een tekort zou ontstaan. De regering-Biden zei dat Colonial Pipeline, dat voorziet in bijna de helft van de benzine aan de oostkust, binnen een paar dagen weer volledig aan de slag kan gaan.

Minister van Energie Jennifer Granholm riep in het Witte Huis de bevolking van de getroffen staten op niet onnodig naar de pompstations te gaan. ‘Wij vragen de mensen om niet te hamsteren’, aldus Granholm. ‘Binnenkort zal alles weer normaal zijn.’

Zij benadrukte dat er niet een tekort is aan benzine, maar dat er problemen zijn met de leverantie in staten die grotendeels afhankelijk zijn van het pijpleidingnetwerk van Colonial. Granholm: ‘Wij weten dat we benzine hebben. We moeten het alleen naar de juiste plekken zien te krijgen.’

Colonial ligt al sinds vrijdag plat na een aanval met ransonware. Het bedrijf zegt dat een flink deel van de operaties aan het einde van de week weer kan zijn hervat. Vooral in het zuidwesten van de VS wordt er al dagen veel benzine gehamsterd. Zo zat dinsdag bijna eenderde van de benzinestations in Atlanta en omgeving zonder benzine, tot grote woede van veel automobilisten.

Officials are asking people not to gas hoard. There is enough gas but the demand is causing supply issues. Full details @cbs46 #gasshortage #Hoarders #Atlanta pic.twitter.com/mJZx9u7hNV — Jamie S Kennedy (@Jamie_S_Kennedy) 12 mei 2021

Prijsstijging

In Raleigh in de staat North Carolina was zo’n 31 procent van de pompstations leeg getankt door klanten die vreesden voor een tekort. Ook in andere steden en langs de snelweg waren lange rijen te zien bij benzinestations. Vooral de staten Georgia, Alabama, Tennessee, North Carolina en South Carolina zijn afhankelijk van de Colonial-pijpleidingen voor hun benzine.

De gemiddelde prijs van ongelode benzine steeg bovendien flink. ‘Vrienden gingen in het weekeinde niet erop uit omdat ze benzine wilden besparen’, aldus Caroline Richardson tegen persbureau Reuters. Ze tankte dinsdag haar auto vol in South Carolina en zag dat ze 15 dollarcent meer moest betalen per gallon (ca. 3,8 liter) dan een week geleden. Dit is de hoogste prijs in zeven jaar.

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zijn bang, ondanks de geruststellende woorden van de regering, dat de benzineproblemen en prijsstijgingen zullen aanhouden in de komende weken. Aan het einde van de maand is het Memorial Day, een belangrijke feestdag waarop Amerika's gesneuvelde militairen worden herdacht. Dit weekeinde is het startsein voor het drukke zomerseizoen op de weg.

Colonial Pipeline, largest fuel pipeline system in US, says it was forced to shut down its entire network after a cyberattack, without giving details of what the attack entailedhttps://t.co/OWl8Z8cofP — TRT World (@trtworld) 8 mei 2021

Handmatig

‘Ze hebben helemaal niets meer’, aldus Charles Staples, een 31-jarige bankier die dinsdag tevergeefs probeerde te tanken bij een benzinepomp in Atlanta. Hij is stomverbaasd dat geen druppel benzine meer is te krijgen. ‘Ik had eerder verwacht dat er lange rijen zouden zijn.’

Colonial heeft woensdag personeel op pad gestuurd om handmatig delen van het netwerk te openen zodat de vrijgekomen benzinevoorraden kunnen worden gebruikt om benzinestations te voorzien. Het pijpleidingnetwerk van Colonial is zo’n negenduizend kilometer lang. Vanuit de olieraffinaderijen aan de Golfkust in Texas worden tientallen miljoenen klanten in de Oostkust voorzien van benzine. Door de hack kwam de dagelijkse toevoer van 2,5 miljoen vaten brandstof tot stilstand.