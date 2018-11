Witte Huis op slot voor CNN-journalist Jim Acosta

President Trump wijst naar Jim Acosta en beschuldigt hem van het produceren van ‘fake news’. Beeld REUTERS

Het Witte Huis heeft de perspas ingetrokken van een CNN-journalist die geregeld in de clinch ligt met president Trump. De verslaggever zou een stagiair die hem de microfoon af wilde nemen hebben aangepakt, maar over een video die het bewijs zou moeten vormen, zijn twijfels.

‘Ik denk dat je mij maar het land moet laten besturen. Dan kun jij dat met CNN doen. En als je het beter deed, zouden jullie kijkcijfers een stuk beter zijn’, beet president Trump CNN-journalist Jim Acosta woensdag geïrriteerd toe, nadat deze hem bleef doorzagen over zijn retoriek tegen immigranten. ‘Jij bent een onbeschoft, vreselijk persoon. CNN zou zich ervoor moeten schamen dat jij voor hen werkt!’ Een paar uur later merkte Acosta dat het Witte Huis zijn perspas had ingetrokken.

Volgens Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerster van president Trump, had Acosta een stagiaire aangepakt, toen zij hem de microfoon wilde afnemen. ‘Dit gedrag is volstrekt onaanvaardbaar’, zei Sanders in een verklaring. Sanders stuurde videobeelden mee van Infowars, bekend verspreider van complottheorieën, die de indruk moesten wekken dat Acosta de arm van de stagiaire met kracht wegduwt. Meteen ontstond discussie over de vraag of de beelden waren bewerkt. Op de originele beelden is te zien dat hij haar slechts eventjes aanraakt als zij hem de microfoon probeert af te pakken.

JIm Acosta. Beeld REUTERS

Storm van kritiek

Het Witte Huis kreeg meteen een storm van kritiek over zich heen, toen Acosta meldde dat agenten van de Secret Service hem tegenhielden. Hij ontkende dat hij ook maar een vinger had uitgestoken naar de stagiaire. Ook een aantal collega-journalisten nam het voor hem op. Volgens Peter Baker van The New York Times trok het Witte Huis Acosta’s accreditatie in omdat zijn manier van werken het Witte Huis niet zint. ‘Dit is iets dat ik nog nooit heb meegemaakt sinds ik in 1996 het Witte Huis begon te verslaan’, zei hij in een tweet. ‘Andere presidenten waren niet bang voor scherpe vragen.’

Trump @PressSec confirms that White House has suspended the hard pass of a reporter because it doesn't like the way he does his job. This is something I've never seen since I started covering the White House in 1996. Other presidents did not fear tough questioning. Peter Baker

Acosta’s werkgever CNN beschuldigde Sanders ervan dat zij het incident uit haar duim had gezogen om van de lastige journalist af te komen. ‘Deze ongehoorde beslissing is een bedreiging voor de democratie’, zei CNN-baas Jeff Zucker.

Het was niet de eerste keer dat Trump en Acosta het met elkaar aan de stok kregen tijdens een persconferentie. De CNN-verslaggever staat bekend om de keiharde manier waarop hij Trump aanpakt. Al op Trumps eerste persconferentie als president weigerde Trump in te gaan op zijn vragen. ‘Jij krijgt niet het woord. Jij bent nep nieuws!’, snauwde Trump.

De 'gemanipuleerde' video van CNN journalist Acosta's interactie met de stagiair in het Witte Huis is waarschijnlijk het gevolg van compressietechnieken. Daardoor lijkt het alsof zijn hand sneller neerkomt dan in het origineel. Zoek zelf de verschillen in de twee filmpjes. https://t.co/PrzPCIHDXP Michael Persson

Middelvinger

Op bijeenkomsten van Trump met zijn aanhangers wordt Acosta steeds uitgejouwd (‘CNN sucks!’) en steken fans van de president hun middelvinger naar hem op. Hij zegt dat hij bijna wekelijks met de dood wordt bedreigd wegens de ‘onbeschofte’ manier waarop hij tegen Trump optreedt. Toen Trump na de gewelddadig verlopen mars van neonazi's en rechts-extremisten in Charlottesville zei dat er onder hen ook ‘heel goede mensen’ zaten, riep Acosta terug: ‘Nee, meneer, er zitten geen goede mensen bij de nazi’s’.

Ook ditmaal liep het hoog op, toen Acosta probeerde door te gaan nadat Trump duidelijk had gemaakt dat hij genoeg had van zijn vragen. Hij noemde Acosta een ‘vijand van het volk’ en vierde vervolgens zijn woede bot op een collega van Acosta die het voor de CNN-man opnam. ‘Van jou moet ik trouwens ook niet veel hebben’, snauwde hij. ‘Jullie zijn niet de besten’. Daarna weigerde hij het woord te geven aan een andere journalist: ‘Zitten, zei ik!’

Naar verluidt zou Trump al eerder met de gedachte hebben gespeeld om Acosta’s accreditatie in te trekken, maar werd hem dat altijd ontraden door zijn adviseurs. Het is nog onduidelijk hoe lang het Witte Huis verboden terrein blijft voor Acosta, maar in ieder geval betekent maatregel een flinke escalatie van de oorlog die Trump al jaren voert tegen wat hij de ‘nepmedia’ noemt.

President Trump en Jim Acosta raakten vaker verwikkeld in verhitte discussies. Beeld AFP

Anti-Trump

Sommigen vinden dat Acosta vaak ook wel erg ver gaat. ‘Hij is de belichaming geworden van de anti-Trump-beweging en dat is niet de rol van een Witte Huis-verslaggever’, zei Ari Fleischer, ooit de woordvoerder van voormalige president George Bush jr., over Acosta.

Eén van de weinige journalisten die het voor het Witte Huis opnamen was Fox News-verslaggever Chris Wallace, die het optreden van Acosta ‘beschamend’ noemde. Fox News, de favoriete televisiezender van Trump, heeft zich de afgelopen tijd meer en meer als spreekbuis van de president ontpopt. Bij een van de laatste campagnebijeenkomsten die Trump voor de Congresverkiezingen hield, verscheen Fox-presentator Sean Hannity samen met hem op het podium om de lof te zingen van de president en van leer te trekken tegen de ‘neppers’, zijn collega’s in het persvak.