Witte Huis lelijk in zijn maag met ‘Russische premies voor aanslagen op Amerikaanse militairen’

Donald Trump speecht voor het leger in Afghanistan. Beeld AFP

Het Witte Huis verdedigde zich aanvankelijk met het argument dat Trump niet op de hoogte was gebracht van de informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de geheime betalingen door de GROe, de Russische militaire inlichtingendienst. Later moesten nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien en de directeur van de inlichtingendiensten John Ratcliffe tegenover Congresleden toegeven dat de informatie op 27 februari wel in de Presidential Daily Brief (PDB) stond die iedere president dagelijks krijgt met de belangrijkste bedreigingen voor de VS.

Volgens O'Brien zou de CIA-functionaris het deel over de Russische betalingen echter hebben weggelaten uit haar mondelinge presentatie van de bevindingen van de inlichtingendiensten, omdat de informatie niet helemaal vaststond. Maar anderen betwijfelen dat: de CIA vond de informatie geloofwaardig. Zoiets explosiefs zouden de inlichtingendiensten toch niet achterhouden?

Weinig animo

Democratische Congresleden mopperden dat het bekend is dat Trump een hekel heeft aan lezen en liever luistert naar een zo kort mogelijke samenvatting van de stand van zaken. Anderen suggereren dat Trump het mogelijk niet wílde horen. Voormalige medewerkers van Trump, onder wie ex-nationale veiligheidsadviseur John Bolton, vertellen dat Trump altijd geërgerd reageert op negatieve berichten over Rusland, zodat er weinig animo is hem het slechte nieuws te brengen.

‘Als het een probleem is bereid te zijn om de president op de hoogte te brengen van informatie van de inlichtingendiensten die hij niet wil horen, dan is dat een probleem voor de veiligheid van het hele land’, zei Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden.

Mogelijk wilden Trumps medewerkers het nieuws over de door Rusland gesponsorde aanslagen op de geallieerde troepen in Afghanistan ook niet ter sprake brengen omdat Trump net bezig was met het afronden van het vredesakkoord met de Taliban. Dat akkoord moet de weg vrijmaken voor de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, een van de verkiezingsbeloften van de president.

De meeste Republikeinen staan achter de uitleg van het Witte Huis dat de informatie niet honderd procent betrouwbaar was en dat Trump daarom niet op de hoogte werd gebracht. Maar de Republikeinse senator Ben Sasse vond dat het Witte Huis de kwestie veel serieuzer moet nemen. Hij zei dat hij tal van telefoontjes had gekregen van kiezers die bezorgd zijn over de berichten dat Rusland aanslagen op Amerikaanse militairen financiert. Het Congreslid Liz Cheney, een van de invloedrijkste figuren binnen de Republikeinse partij, drong er bij het Witte Huis op aan keihard terug te slaan. ‘Amerika's vijanden moeten weten dat het uitkiezen van Amerikaanse troepen als doelwit, of het nu door Rusland is of iemand anders, een heel snelle en dodelijke reactie zal uitlokken'.

Drugshandelaar

De druk op het Witte Huis is de afgelopen dagen toegenomen doordat er steeds meer details opduiken die erop wijzen dat ‘Eenheid 29155', een speciale afdeling van de GROe die ook achter de mislukte aanslag op dubbelspion Sergej Skripal zat, inderdaad geld naar de Taliban sluisde. Amerikaanse inlichtingendiensten leiden dat af uit geldstromen die ze hebben kunnen traceren van een bankrekening van de GROe naar drugshandelaar Rahmatullah Azizi, die als tussenpersoon optrad.

Bij een inval in zijn huis vonden de Afghanen en Amerikanen een half miljoen dollar in cash, maar Azizi zelf bleek de benen te hebben genomen naar Rusland. Familieleden van hem bevestigden dat hij als tussenpersoon fungeerde voor de betalingen aan de Taliban. De inlichtingendiensten zouden extra bewijzen hebben gevonden bij invallen bij kantoortjes in Kabul en Kunduz waarlangs de schimmige betalingen verliepen.

President Trump doet de hele kwestie af als een ‘verzinsel’ van de ‘Fake News Media’ om hem en de Republikeinse partij zwart te maken. Maar ook zijn partijgenoten vragen zich af of het na alle ophef wel verstandig is de Russische president Poetin uit te nodigen voor de komende G7-bijeenkomst in Washington, zoals Trump tegen de zin van de G7-landen heeft gedaan.